Jesolo, «i cittadini non vogliono perdere l'area ricreativa»

«Jesolo. L'ampliamento del camping International, tramite accordo pubblico privato, prevede la perdita per la comunità del parco e dell'area ricreativa di via Navigatori. Non sappiamo la sorte del filare di Lecci di via Alberto da Giussano e di tutti i pini domestici che verranno inglobati dal camping; quest’area dona momenti di relax e sollievo dalla calura ai cittadini. Beni comuni alla mercé di scelte politiche di amministrazioni in carica solo per il loro mandato.

Questa è l'ennesima dimostrazione di come i beni comuni vengano alienati per interessi privatistici. Ricordiamo la delibera approvata nel consiglio comunale del 25.03.2021 in cui si è decisa la vendita di un'area pubblica, a compensazione dell'isola ecologica mancante di un comparto di recente realizzazione in via Belluno. Non dimentichiamo altrettanto sconsiderate vendite di terreno pubblico come la zona delle "Capannine", ceduta alla cifra irrisoria di 28mila euro che, da parco, è diventata parcheggio e infine un supermercato; o delle scuole Carducci e l'area verde che hanno lasciato spazio ad una soffocante e discutibile architettura. Non si può non ricordare la svendita del "Sabbiadoro" o la distruzione del boschetto dell'ex colonia Stella Maris.

Il comitato Verde Bene Comune, preso atto che il Comune di Jesolo intende alienare parte del patrimonio pubblico per soddisfare interessi privati, eliminando zone verdi in centro urbano e servizi ricreativi, gli ultimi rimasti, con questo comunicato di denuncia prende posizione e non mancherà di manifestare la sua opposizione.

Non riusciamo neanche a credere che l'amministrazione abbia solo pensato di togliere ai cittadini e ai nostri ospiti dei servizi così importanti per la comunità. Ci poniamo una domanda: perché il benessere dei cittadini non è mai al primo posto invece che il tornaconto economico? L’investimento migliore per un'amministrazione è preservare spazi verdi e aree ricreative e sportive in centro urbano perché è comprovato che diminuiscono i costi sanitari, evitano squilibri psichici, migliorano l’umore e il benessere. Le attività commerciali e il comitato di via dei Mille stanno facendo un ottimo lavoro per rivitalizzare il territorio e si vedono togliere un'area così utile e bella. Sosteniamo la petizione dei nostri ospiti da più di 30 anni che hanno preso l'iniziativa di raccogliere le firme di turisti e residenti per mantenere l'area pubblica. Si sono mossi da mesi per la causa e come comitato Jesolano continueremo questa battaglia anche nei mesi invernali».