Jesolo, asta telematica anche gli appartamenti nuovi e lussuosi

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di VeneziaToday

Tre appartamenti di lusso, nella centralissima piazza Drago a Jesolo, saranno tra i primi in Veneto ad essere venduti con asta telematica, grazie alla partnership tra la casa d’aste trevigiana Aste33 e l’impresa pordenonese Tedesco Costruzioni Srl: si inaugura così un nuovo modello di vendita, che le due aziende scommettono diventerà anche in Italia il futuro del mercato immobiliare, come già avviene nel mondo anglosassone. «Si deve abbandonare - riferiscono - l’idea dell’asta intesa come “asta fallimentare” e considerarla come una nuova efficace modalità di vendita». I primi sei appartamenti della Up Town, condominio costruito a 200 metri dal mare, sono stati venduti in modo tradizionale. L'asta riguarda un appartamento al piano terra, uno al primo piano e un prestigioso attico, con una base d’asta per tutti al di sopra dei 500 mila euro.

«Vogliamo essere pionieri, anticipando il futuro delle compravendite immobiliari di lusso. – spiega Sergio Tedesco, titolare di Tedesco Costruzioni - L’asta telematica, inoltre, offre massima garanzia e privacy a chi compra». «Le case di lusso – chiarisce Andrea Massarotto, cofondatore di Aste33 - sempre più saranno vendute attraverso asta telematica: questo perché si tratta di un sistema di vendita che consente di allargare molto il bacino dei clienti, che si sentono tutelati nell’acquisto e nella privacy. La vendita telematica, inoltre, ha il vantaggio di consentire ai potenziali acquirenti di partecipare anche da remoto, senza obbligarli alla presenza fisica».