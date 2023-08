Jesolo aumenta le corse notturne durante il weekend per ridurre il rischio di incidenti in macchina

Jesolo aumenta le corse notturne dei trasporti pubblici nei weekend per permettere ai ragazzi che vanno in discoteca di poter tornare a casa in totale sicurezza e non rischiare brutti incidenti in automobile per distrazione o colpi di sonno. Si tratta di un'iniziativa condivisa tra il comune di Jesolo, il comune di San Donà di Piave, l'Atvo e Fibe-Silb Confcommercio con le discoteche della città balneare, che prenderà avvio già da domani notte, sabato 12 agosto 2023 e che punta alla maggiore sicurezza stradale cittadina.

Saranno due le corse aggiuntive di autobus durante le notti dei prossimi weekend fino al 3 settembre e nello specifico tra il sabato e la domenica, con partenza alle ore 2.00 e poi alle ore 4.00, evitando così ai ragazzi di esporsi ai rischi del traffico notturno o di mettersi alla guida stanchi, quindi con possibili colpi di sonno o distrazioni. Il servizio sarà garantito anche la notte di Ferragosto.

Entrambe le corse partiranno dall’autostazione Atvo del lido di Jesolo – raggiungibile a costo ridotto grazie alla tariffa notturna agevolata fissata dall’amministrazione cittadina con il Consorzio Taxi -, toccheranno piazza della Repubblica a Jesolo paese, poi la fermata di via Roma a Eraclea, l’autostazione Atvo di San Donà di Piave terminando il tragitto in via Roma a Musile di Piave, davanti al municipio. Le due corse anticiperanno, così, l’avvio del servizio di trasporto ordinario con la prima partenza dal lido di Jesolo delle ore 5.45 della domenica che segue lo stesso percorso. Il servizio sarà offerto gratuitamente agli utenti.