Jesolo si candida a diventare “Città europea dello sport”

Jesolo si è candidata a diventare “Città europea dello sport”. Il percorso per ottenere il riconoscimento è lungo e complesso, ma soprattutto prevede di rispondere agli stringenti criteri fissati da Aces Europe, associazione no profit con sede a Bruxelles che dal 2001 attribuisce il titolo di “Capitale europea dello sport” e dal 2007 anche quello – appunto – di “Città europea dello sport” per le città con più di 25.000 abitanti.

A valutare se una città rispetta o meno i criteri stabiliti da Aces sono le delegazioni nazionali, che una volta ricevuta la candidatura e poi un corposo dossier che illustra le peculiarità della località, organizzano una visita da parte di una commissione di esperti che redige un rapporto. In seguito a meticolosa analisi, Aces comunica l’esito dell’ispezione. Jesolo ha accolto la commissione di Aces Italia nelle giornate di giovedì 7 e venerdì 8 settembre. Le prossime saranno, dunque, settimane di trepidante attesa in quanto Aces ha annunciato che comunicherà l’esito delle valutazioni il prossimo 15 ottobre.

Il riconoscimento certificherebbe la qualità del lavoro che Jesolo svolge in termini di politiche sportive e, di conseguenza, anche in qualità della vita per i propri residenti. Inoltre consentirebbe di essere inseriti in una rete internazionale di città amiche dello sport e promotrici dell’attività sportiva. «Jesolo è divenuta tappa fissa per numerosi eventi di sport a carattere internazionale, competitivi e non. Inoltre il territorio è costellato di associazioni che offrono a giovani e meno giovani la possibilità di praticare moltissime discipline. Un universo ricchissimo che trova ogni anno spazio nella meravigliosa festa di Expo Sport – dichiarano il sindaco di Jesolo, Christofer De Zotti, e l’assessore allo Sport, Martina Borin -. È arrivato il momento di compiere un salto di qualità e la candidatura a Città europea dello sport è la via da percorrere per alzare ulteriormente l’asticella, valorizzando Jesolo».

«L’impegno di Aces Europe ha superato i 25 anni, partendo da Madrid come capitale europea dello sport e arrivando oggi a coinvolgere 3.500 municipi del mondo – aggiunge Gian Francesco Lupattelli, presidente Aces Europe -. Sono felice di essere qui a Jesolo, che conosco perfettamente. È una grande città che ha prodotto un dossier molto corposo, preciso e approfondito. Mi sento di dire che molto probabilmente ci vedremo a Bruxelles a dicembre del 2024 per ricevere la bandiera di Città europea dello sport».