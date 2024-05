Jesolo, tregua sulle concessioni dopo il ricorso: richiesta di sospensiva ritirata

Nessuna "guerra" attraverserà le spiagge di Jesolo nell'estate 2024. Ieri, mercoledì 8 maggio, era attesa la sentenza del Tar del Veneto sulla richiesta di sospensiva presentata dai gestori, uscenti, delle concessioni ormai note aggiudicate a febbraio a nuovi concessionari: ma i ricorrenti hanno deciso di ritirarla, e attendere l'udienza di merito, prevista dopo l'estate, a novembre.

La decisione, a sopresa, dei ricorrenti, arriva due settimane dopo che il Tar aveva bocciato la richiesta di sospesiva urgente, riservandosi di valutarla appunto l'8 maggio: nel pratico, i ricorrenti, che contestano la procedura adottata dal Comune nell'aggiudicazione delle nuove concessioni (la Umg 5 e 7, le più centrali) per vent'anni, chiedevano di sospendere l'aggiudicazione. Un'eventualità che avrebbe gettato parzialmente nel caso l'arenile jesolano, con la necessità di disallestire gli stabilmenti, già assegnati ai nuovi operatori e pronti ad aprire il 18 maggio. Il ritiro della richiesta di sospensiva viene accolto con favore dall'amministrazione, che vi vede un possibile segnale di distensione, volto a favorire un accordo tra uscenti e nuovi gestori di cui beneficerebbe l'immagine della città. «Il Comune ci ha intimato di togliere tutte le opere removibili, abbiamo iniziato a farlo ma a breve arrivano i primi ospiti per il ponte dell’Ascensione: cosa trovano? Lettini e ombrelloni senza servizi? C’è la necessità di raggiungere un accordo per il bene e per l’immagine di Jesolo, cui tutti teniamo» aveva dichiarato prima dell'udienza Renato Martin, presidente della società che unisce i consorzi dei ricorrenti ed ex sindaco di Jesolo. Non sono state diffuse motivazioni ufficiali riguardo il ritiro della richiesta di sospensiva. Il ricorso comunque va avanti, con le prossime udienze a novembre, come detto.

Nell'immediato, va trovato un accordo riguardo i bagni, le docce e camerini, di prorietà dei concessionari uscenti, in quei pochi casi in cui ancora risultano chiusi. Ma lo si potrà fare senza ricorsi pendenti nei mesi estivi. «Abbiamo preso atto della rinuncia - da parte della società sconfitta, spiega Alessandro Berton, presidente della Cbc, la società che si e ci auguriamo che possa essere il primo concreto cambio di approccio verso un atteggiamento maggiormente responsabile finalizzato a quel terreno di confronto che abbiamo sempre auspicato. Tutti i comuni del Veneto hanno messo a gara le concessioni scadute: le gare si concluderanno per la maggior parte dopo l'estate, e in ogni caso prima del 31 dicembre.