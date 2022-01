Jesolo ed Eraclea nel mirino: quasi trecento multe per abbandono rifiuti

Nel corso del 2021, gli ispettori ambientali di Veritas hanno effettuato 2.771 controlli contro l’abbandono di rifiuti e ingombranti e per il corretto conferimento nel territorio del Comune di Jesolo e 964 in quello di Eraclea.

I risultati

Nel corso di queste ispezioni, sono state elevate 209 contravvenzioni a Jesolo e 89 a Marcon. Gli ispettori di Veritas, per 106 volte a Jesolo e 9 a Eraclea, hanno anche fornito ai cittadini informazioni su come differenziare correttamente le varie tipologie di rifiuto.

In accordo con gli uffici amministrativi di Veritas, gli ispettori hanno inoltre eseguito nel 2021 220 verifiche sul corretto pagamento della Tari/Tarip a Jesolo e 91 a Eraclea.