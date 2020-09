Jesolo, 200mila euro per il progetto Family: un litorale veneziano a misura di famiglia

Promuovere il turismo “family” a livello nazionale e internazionale. Fare squadra per evidenziare quelle eccellenze che fanno della costa veneziana, nella fattispecie dei territori di Jesolo, Cavallino-Treporti ed Eraclea, la location ideale per le famiglie.

Il risultato del progetto

Il consorzio di imprese turistiche JesoloVenice è stata capofila e organo promotore della rete d’impresa per il progetto “Jesolo Family Emotions”, che si è sviluppato nei 18 mesi compresi tra il 2018 e il 2019, per un importo complessivo di circa 400mila euro. Attraverso il bando Avepa, in questi giorni sono giunti circa 200mila a supporto del progetto stesso. «Un ottimo risultato – ha commentato il presidente del Consorzio JesoloVenice, Luigi Pasqualinotto – che evidenzia la bontà del progetto cui abbiamo lavorato e al quale hanno aderito diciassette imprese (quattordici sono state parte attiva del bando), le eccellenze presenti in questo territorio e evidenzia altresì la capacità del Consorzio di fare squadra e di riuscire ad arrivare a “catturare” alcuni fondi, sintesi indispensabile per realizzare progetti importanti come questo».

Il progetto

Il progetto ha previsto una fase di pianificazione delle attività a cui è seguita lo sviluppo della progettualità di marketing per la promozione e il brand awareness. Inoltre, per aumentare la customer satisfaction, in aggiunta alle attività di marketing, alcuni “retisti” hanno investito per il miglioramento degli ambienti della struttura, con la messa in opera di interventi e l’acquisto di beni e servizi utili a creare l’atmosfera accogliente e unica per creare una vera e propria isola di divertimento e relax con servizi di eccellenza per il target family per rendere uniche le vacanze delle famiglie che scelgono di trascorrere le loro ferie a Jesolo, Cavallino-Treporti ed Eraclea. «Le attività programmate – continua Pasqualinotto – hanno portato a degli ottimi risultati, consentendo di far conoscere a livello internazionale l’offerta family del circuito Jesolo Family, perfezionare e aumentare la qualità dei servizi offerti, migliorare le strutture, perfezionare la preparazione degli operatori e degli staff, attivare degli strumenti di comunicazione e marketing. In conclusione è possibile affermare con certezza che l’operazione denominata “Jesolo Family” ha portato a dei risultati eccellenti creando un prodotto che rispondesse alle esigenze del mercato». Queste le attività che hanno aderito alla rete d’impresa JesoloVenice: Parco Caribe Bay, campeggio Portofelice Eraclea, hotel Las Vegas, hotel Domino, agenzia Belmondo, Aja Services, Stabilimenti Balneari Jesolmare, hotel Ca’ di Valle, Non solo tata, hotel Negresco, hotel Germania, Consorzio JesoloVenice, hotel Sofia, hotel Gardenia, hotel Nettuno, hotel Marina e Sea Life.