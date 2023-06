A Jesolo un'intera giornata dedicata a inclusività, soccorso e prevenzione in mare

Jesolo è protagonista di un'intera giornata dedicata all'inclusività, al soccorso e alla prevenzione in mare con l'iniziativa Health and Rescue Day. Giovedì 29 giugno 2023, infatti, Jesolo sarà il fulcro di un’intera giornata dedicata al soccorso con tre i grandi eventi che si svolgeranno il mattino sulla spiaggia del Villaggio Marzotto, e in serata in piazza Mazzini, volti a dimostrare alla cittadinanza e ai turisti l’importanza e il grande lavoro svolto dagli operatori sanitari e dalle forze dell’ordine in ogni emergenza.

Il programma dell'Health and Rescue Day a Jesolo

Alle ore 10.00 nel teatro del Villaggio Marzotto (viale Oriente 44) verrà presentato il progetto regionale “Turismo sociale inclusivo nel Veneto”che si svolge a Jesolo, con in programma il saluto del dg dell’Ulss 4 Mauro Filippi, del sindaco Christofer De Zotti, la presentazione delle attività e dei partner “inclusivi” di questo litorale. Il tutto con un ospite-testimonial d’eccezione, l’ex pallavolista e telecronista sportivo Andrea Lucchetta.

Alle ore 11.00 sulla spiaggia del Villaggio Marzotto si svolgerà la prima maxi esercitazione della giornata: la simulazione di un salvataggio in mare di un persona con diversa abilità, con il primo intervento dei bagnini di salvataggio e della Guardia Costiera, la richiesta di soccorso al 118 per far giungere sul posto i sanitari del SUEM e, considerate le condizioni critiche del paziente, l’intervento dell’elisoccorso (salvo emergenze reali) che mediante un verricello calerà in spiaggia il proprio personale.

Alle 20.45 in piazza Mazzini si svolgerà la seconda maxi esercitazione. La serata si aprirà con il saluto dei vertici di Ulss 4 e della Città di Jesolo, subito dopo verrà simulato un incidente tra due veicoli con intervento coordinato di interforze: sanitari del Suem, Polizia di Stato, Polizia Locale e Vigili del Fuoco. La serata proseguirà poi con una parte info-formativa sempre destinata alla popolazione e ai numerosi turisti presenti sul litorale. L’Heimlich team dell’Ulss 4 effettuerà lezioni di manovre di disostruzione delle vie aeree nei bambini e, in collaborazione con la Croce Rossa Italiana, verranno effettuate lezioni teoriche e pratiche di rianimazione cardiopolmonare a misura di bambino. Piazza Mazzini sarà occupata da postazioni dimostrative di Croce Rossa, Croce Verde, Castelmonte, e dai mezzi di soccorso dell’Ulss 4, dei Carabinieri, della Polizia Locale, della Polizia Stradale.

I tre eventi sono organizzati da Ulss4 in collaborazione con Castel Monte, Città di Jesolo, Suem 118, Croce Rossa Italiana, Croce Verde e le forze dell’ordine locali.