Jesolo Job Day versione digitale: si cerca personale per la stagione

L’Associazione Jesolana Albergatori ha organizzato, in collaborazione con LavoroTurismo, per mercoledì 10 febbraio la prima edizione digitale dello “Jesolo Job Day”. «Si tratta di un’imperdibile occasione per le aziende che sono alla ricerca di collaboratori di qualità – spiega il presidente Aja, Alberto Maschio – e che, iscrivendosi al nostro recruiting day, potranno incontrare, nell'arco di un’unica giornata, una serie di candidati preselezionati dallo staff di LavoroTurismo. Siccome il turismo non può permettersi di attendere l’evoluzione degli eventi, deve avere la capacità di guardare avanti, trovando subito delle soluzioni laddove si presentano delle problematiche, anche per quanto riguarda la ricerca di personale».

Come funziona Jesolo Job Day 2021

Ogni azienda partecipante avrà a disposizione una propria stanza meeting virtuale e, sulla base delle proprie necessità e dei profili professionali ricercati, avrà la possibilità di incontrare tutti i candidati che soddisfano i requisiti ed i criteri della propria ricerca. Alle aziende verrà inviato anticipatamente l'elenco dei candidati per le posizioni aperte, corredato dal curriculum vitae di ciascuno dei soggetti preselezionati dei recruiter professionisti di Soluzione Lavoro. Ciascun candidato verrà incontrato singolarmente dal referente dell'azienda e vi sarà la possibilità di svolgere un vero e proprio colloquio della durata di 15 minuti. L’evento si terrà interamente online e si svilupperà nel corso dell'intera giornata di mercoledì 10 febbraio 2021 (dalle 9 alle 18).