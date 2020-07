Il centro medico Jesolo Medical Care rilancia con nuove attività post Covid

Al lockdown, alle difficoltà del ritorno alla vita normale dopo il contagio, alla situazione socio-economico del periodo post Covid-19, il centro medico Jesolo Medical Care risponde con una serie di attività aderenti alle mutate necessità territoriali che spaziano dalla pneumologia, per chi è stato contagiato ma non solo, alla cura dei disturbi alimentari, dal nuovo direttore sanitario a un nuovo brand che sancisce il rinnovamento.

Da qualche giorno il centro medico di piazza Drago ha riaperto i battenti dopo il periodo di chiusura forzata per effetto del Covid-19. Tre le novità principali. La prima riguarda la riabilitazione pneumologica con particolare attenzione a chi è stato contagiato da Covid-19. Infatti gran parte dei pazienti sintomatici durante la malattia sono stati interessati da problemi respiratori legati a danni ai polmoni che necessitano di tempo e adeguata riabilitazione per ritornare al buon funzionamento. Riabilitazione pneumologica che allo Jesolo Medical Care è stata implementata dal nuovo direttore sanitario, Georgiana Ciocoiu, pneumologa, che vanta un curriculum di prestigio. «Chi si rivolge a questo centro trova un medico disponibile all’ascolto e ad indicare un appropriato percorso di cura - spiega la dottoressa Ciocoiu - . Per quanto riguarda l’ambito pneumologico mettiamo a disposizione visite mediche a tariffa agevolata proprio per rispondere alle esigenze di questo periodo. Si inizia con una prima visita nella quale viene effettuata l’analisi dettagliata del problema poi si propone la migliore tipologia di cure riabilitative con particolare attenzione alla riabilitazione per chi è stato contagiato dal virus e molto probabilmente ha vissuto la brutta esperienza del ricovero in un reparto di malattie infettive o in una terapia intensiva».

Altre attività avviate da Jesolo Medical Care nel post Covid-19 sono la cura dei disturbi alimentari e la cura del mal di schiena. La cura dei disturbi alimentari, dunque obesità, che interessa ragazzi in età sempre più giovane, viene svolta avvalendosi di un team multidisciplinare che spazia dalle competenze mediche a quelle psicologiche. La cura specialistica del dolore alla schiena viene svolta dal dottor Corrado Musso, specialista in neurochirurgia e chirurgia della colonna vertebrale che collabora con la Casa di Cura Rizzola. «Vogliamo continuare a restare un punto di riferimento di questo territorio con una serie di attività complementari, e allo stesso tempo in sintonia, con la sanità pubblica – continua la dottoressa Ciocoiu - . Vogliamo offrire qualificate e pronte risposte ai bisogni di salute della cittadinanza e dei turisti perché anche questo aspetto è di primaria importanza per Jesolo Medical Care». Il centro medico di piazza Drago ha infatti mantenuto, ed è in piena attività, l’ambulatorio di assistenza ai turisti che contribuisce a fornire un supporto importante all’offerta turistica locale.