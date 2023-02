Sabato 20 maggio torna la Jesolo Moonlight Half Marathon

La Jesolo Moonlight Half Marathon &10K, come da tradizione, torna a disputarsi nella seconda metà del mese di maggio, sabato 20, una settimana prima della Pentecoste. La kermesse internazionale al chiaro di luna di corsa su strada, organizzata da Venicemarathon con il patrocinio della città di Jesolo e il supporto di Jesolo Turismo, darà così il via all’apertura della stagione estiva e porterà sulle strade del litorale migliaia di appassionati di running da tutto il mondo.

La formula della Jesolo Moonlight prevede, infatti, tre diverse distanze, adatte ad ogni età e capacità: la mezza maratona competitiva per gli atleti più esperti, la 10K competitiva e ludico motoria per chi ama le distanze più brevi, e la Jesolo Alì Family Run, di circa 3 chilometri, dedicata a famiglie, bambini e appassionati del movimento. «Anche quest'anno con la Moonlight Halfmarathon, Jesolo corre verso la bella stagione - dichiarano il sindaco di Jesolo, Christofer De Zotti, e l'assessore allo sport, Martina Borin -. La manifestazione ha dimostrato, e confermato anno dopo anno, la sua attrattività crescente verso gli atleti e la capacità di creare un indotto per l'intera città in un periodo che precede di un mese l'estate e durante il quale, quest'anno, si succederanno diversi eventi sportivi di carattere internazionale. Jesolo è sempre di più una città amica dello sport, dove l'attività fisica viene sostenuta e promossa perché alla base di un corretto stile di vita ma anche perché significa divertimento, passione e socialità. La Moonlight Halfmarathon sarà anche quest'anno un contenitore di tutti questi valori e insieme, come certificano le tante migliaia di iscritti registrati in ogni edizione, un'opportunità per le imprese del territorio».

Percorso e iscrizioni

«Siamo impegnati a organizzare questa dodicesima edizione con grande entusiasmo e siamo felici di riportare la manifestazione alla seconda metà del mese di maggio. D'altronde, la scelta di organizzare la Moonlight in questo periodo era stata studiata apposta fin dall'inizio come evento promozionale d’apertura della stagione turistica, in virtù anche dei numerosissimi atleti stranieri che ogni anno abbinano un weekend di mare e relax. Ringraziamo l’Amministrazione comunale per il continuo e costante supporto in tutte le nostre fasi organizzative e per dimostrare ogni anno sempre più affezione alla manifestazione», queste le parole invece del presidente di Venicemarathon Piero Rosa Salva. La partenza delle corse più lunghe sarà attorno alle 20, mentre la Alì Family Run scalderà l’attesa, disputandosi nel tardo pomeriggio sempre di sabato 20 maggio.

Gli iscritti ad oggi sono complessivamente circa 2.000 e le iscrizioni sono ancora aperte. Confermato lo spettacolare percorso che offrirà un’alternanza di diversi aspetti naturalistici quali il fiume, la pineta, il lungomare e la spiaggia, combinati ai romantici colori del tramonto e al fascino del mare. Confermata anche Piazza Milano cuore nevralgico della manifestazione, nella quale sorgerà il Moonlight Village, che vivacizzerà l’intera area con la presenza degli atleti, tanta buona musica ed intrattenimento. Subito dopo il traguardo, a prendersi cura dei muscoli affaticati degli atleti ci saranno i massaggiatori della Scuola Diabasi. La fatica, inoltre, potrà essere smaltita a ritmo di musica dei deejay di Radio Bellla & Monella e Radio Piterpan, durante il Moonlight Party, che sarà allestito subito dopo l'arrivo e dedicato a tutti i partecipanti e accompagnatori.