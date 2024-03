Jesolo guarda alla nuova stagione turistica con una partnership con Radio Deejay

A Jesolo l'amministrazione guarda con fiducia alla primavera, e annuncia un nuovo partner editoriale: Radio Deejay. La fiducia nasce dai dati previsionali diffusi questa mattina dall’amministrazione comunale e degli operatori turistici di Jesolo durante l’incontro “La storia infinita”, titolo scelto per riprendere uno dei brani più celebri dei Pinguini Tattici Nucleari che apriranno le porte alla nuova stagione con una doppia data al Palazzo del Turismo.

I dati diffusi giovedì dall’ufficio statistica della Regione Veneto, anzitutto, certificano come Jesolo si stata nel 2023 la prima destinazione turistica dell’intera costa veneta per arrivi (cioè il numero di persone che ha dormito lì, 1,226 milioni) e sia divenuta la seconda per presenze (cioè pernottamenti, 5,5 milioni). Gli ospiti stranieri hanno rappresentato il 59,8% del totale degli arrivi e il 60,7% del totale delle presenze. Austria e Germania sono i principali Paesi d’origine in Europa, seguiti da Ungheria, Francia e Svizzera. A spiccare rispetto al recente passato sono i dati dei flussi registrati a maggio (arrivi 125.038, presenze 414.715) e settembre (arrivi 163.801, presenze 723.997), che confermano la tendenza crescente a visitare la città anche lontano dai mesi centrali dell’estate, anche grazie ai numerosi eventi organizzati proprio in quei periodi, oltre che per via dei cambiamenti climatici in corso.

I numeri «certificano come maggio e settembre, ma anche aprile, siano dei mesi di piena attività e che Jesolo è la regina della costa anche nel periodo invernale - ha detto il sindaco Christofer De Zotti - Questo è un momento cruciale per la città, in cui o comprendiamo che possiamo avanzare allo stato di città di mare oppure rischiamo di perdere un treno importante».

La nuova partnership

I risultati, che certificano il ritorno dei flussi turistici al periodo pre-pandemico, hanno rappresentato la base su cui in questi mesi è nata e si è sviluppata una partnership commerciale ed editoriale con il più prestigioso network radiofonico nazionale: Radio Deejay. Un progetto di comunicazione imponente e costruito su misura sulla città di Jesolo che durerà tre anni e che sarà incentrato sul connubio di attività editoriali in partnership e contenuti esclusivi pensati su misura per Jesolo. «Non si tratta di una collaborazione solo promozionale ma soprattutto editoriale, con contenuti creati ad hoc, realizzati in diretta sul territorio - ha spiegato l'assessore al turismo Alberto Maschio - Siamo una grande città di mare, che ospita eventi unici, ma se non lo comunichiamo efficacemente abbiamo fatto solamente il 50% del lavoro».

La partnership sarà composta da una campagna spot per promuovere la località e sarà in onda a partire dal 1 aprile. Inoltre verranno programmati nel corso di tutto l'anno premi fedeltà, contenuti dedicati e attività promozionali volte a trasmettere il messaggio di Jesolo località viva e pulsante tutto l'anno: “Jesolo… always on” è infatti lo slogan scelto per trasmettere questo messaggio. Oltre alla partnership commerciale, la collaborazione sarà anche editoriale e permetterà a Jesolo di avvalersi dell’ecosistema Deejay, dalla radio ai social, dal podcast agli speaker-ambassador per promuoversi. A partire da metà luglio infatti Radio Deejay trasmetterà in diretta da Jesolo tutti i giorni il programma Pinocchio, condotto dalla Pina, Diego e la Vale e secondo programma più ascoltato della radio. Già nel week-end del 6 e 7 aprile i talent di Pinocchio saranno ospiti a Jesolo come ambassador di un format interamente dedicato al tema della sostenibilità e dell'ambiente.

Il programma

Con la bella stagione alle porte ci si prepara ai nuovi flussi. Ad aprire le porte alla primavera saranno due importanti appuntamenti: la doppia data dei Pinguini Tattici Nucleari, che si esibiranno al Palazzo del Turismo il 3 e il 4 aprile, e poi la terza edizione dello Jesolo Beach & Kite Festival, divenuto ufficialmente il più grande festival d’aquiloni d’Italia. Il 23 aprile sarà inaugurata la mostra “Banksy & friends” dedicata agli artisti controcorrente, poi aperta al pubblico dal giorno seguente e fino al 15 settembre. Il 20 e 21 aprile torna in centro storico la Festa di Primavera, seguita da Buffalo Beer e a maggio da M’illumino di spezie. Grande ritorno dopo il successo dell’anno passato anche per Festival Aqua, che animerà il cuore dell’estate. In mezzo tanto sport con l'IRONMAN 70.3 Venice-Jesolo (5 maggio), la Moonlight Half Marathon e il grande evento Energia Pura che legherà mare e montagna attraverso lo sci, la cura dell’ambiente e l’inclusione (entrambe il 25 maggio). Ma sarà una primavera anche all’insegna della cultura con l’ultimo appuntamento della rassegna teatrale Verso Nuove Stagioni (4 aprile) e il ritorno del Circo Antilia nel contesto del Vintage Village (17-19 maggio). Numerose saranno le sorprese e le attività in programma per l'estate e che verranno svelate nelle prossime settimane.

Ci saranno poi tante iniziative che vedono impegnato il Consorzio di Imprese Turistiche JesoloVenice. Tra le attività da ricordare i Club di Prodotto, cui il Consorzio lavora da anni e che riguarda attività ricettive alberghiere indirizzate verso determinati settori. Ci sono, dunque, i Family Hotel, i Pat Hotel e gli Active Hotel.

Un altro progetto su cui il Consorzio, in stretta collaborazione con il Comune, punta particolarmente è l’accessibilità, attraverso “Jesolo For All”. Tra l’altro proprio in questi giorni è stata resa pubblica la guida “Jesolo Destinazione Accessibile 2024”, che permettere ad ogni persona di vivere la città, senza ostacoli.

Sono, inoltre, due anni che JesoloVenice sta lavorando in maniera importante alla valorizzazione delle eccellenze enogastronomiche. Ecco, allora, il progetto “Jesolo Gourmet Festival”, evoluzione di “Jesolo Taste”. L’essenza dell’evento: cene stellate, degustazioni, safari tour nei ristoranti, cene-evento, ospiti “stellati”, giornalisti di settore. Saranno 9 giorni ricchi di eventi, tra la fine di settembre ed i primi giorni di ottobre.

Le previsioni

Secondo i dati di rilevazione del sistema HBenchmark, si prospetta una stagione dai grandi numeri, perlomeno in linea con il 2023. I dati del periodo Pasquale risentono in qualche modo il largo anticipo della ricorrenza nel 2024. Ad una settimana dalla festività, infatti, si registra una flessione di circa 3 punti percentuali, rispetto alla Pasqua del 2023, con una significativa occupazione, però, nella notte tra sabato e domenica. Le eventuali condizioni meteo favorevoli potrebbero, in ogni caso, spingere ad una prenotazione sotto data. «La sensazione è molto positiva, abbiamo già tantissima gente in città non appena spunta il sole - ha detto Angelo Faloppa, presidente di Confcommercio - C’è voglia insieme di mare, di divertimento e di relax, e Jesolo può rispondere a queste esigenze. Cresce il numero di ristoranti e le strutture esistenti vengono rinnovate, a conferma del fatto che la domanda c’è».

Per quanto riguarda l’analisi complessiva, ci sarà un deciso incremento nel mese di maggio rispetto al 2023, in concomitanza con le festività tedesche. Il tasso di occupazione del Corpus Domini (30 maggio) vede già un tasso di occupazione alberghiera di quasi il 50%. Lieve flessione nei mesi di giugno, luglio e settembre; in linea con il 2023 il mese di agosto. In aumento la prenotazione media, così come la scelta per gli hotel a 4 stelle e 4 stelle superior. Per quanto riguarda la provenienza, fatta salva la fidelizzazione con il mercato di lingua tedesca, si conta in una conferma dei buoni numeri della clientela proveniente dall’Est Europa.