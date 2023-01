Numeri da record per il presepe di sabbia a Jesolo

Jesolo Sand Nativity conferma la sua attrattività anche nel nuovo anno. Poche ore dopo i festeggiamenti per l’arrivo del 2023, sono stati in molti a raggiungere Jesolo e mettersi in fila davanti l’ingresso del suo celebre presepe di sabbia. Nei primi quattro giorni del nuovo anno, sono state 24.235 le persone che hanno varcato l’ingresso della tensostruttura che ospita, con una punta di 6.621 visitatori nella giornata di mercoledì 4 gennaio. Ad oggi, la mostra sulle "Sculture di Pace" è stata visitata da 80.844 persone contro le 44.934 registrate nello stesso arco temporale dall’edizione passata e le 67.037 dell’anno precedente.

Raccolti già 29 mila euro

Come spiega l'amministrazione comunale, sono stati moltissimi i visitatori che finora hanno voluto contribuire con una donazione al sostegno dei numerosi progetti benefici individuati, o fare lo stesso acquistando un ricordo della mostra da portare a casa o regalare. Dal giorno dell’inaugurazione al 29 dicembre, ultimo dato attualmente disponibile, la raccolta fondi ha superato la soglia dei 29 mila euro, equamente distribuiti fra le vendite del merchandise e le offerte libere. Significativa la differenza rispetto allo scorso anno, quando, di questi tempi, il presepe di sabbia aveva raccolto circa 20 mila euro (mentre l’edizione precedente si era fermata a poco più di 16.700 euro).

Nel frattempo, l'amministrazione comunale ha individuato i beneficiari dei fondi raccolti attraverso le donazioni dei visitatori dello Jesolo Sand Nativity, che dal 2004 ad oggi ha aiutato la realizzazione di 24 progetti in 17 nazioni, per un valore di quasi 1 milione di euro donati. Quest’anno i fondi saranno utilizzati per sostenere un progetto in Ucraina, uno in Colombia, tre in Guinea Bissau e Sierra Leone, Repubblica Centrafricana e Kenya oltre che l’attività dell'Istituto oncologico veneto (Iov) e 4 associazioni del territorio.

«Siamo davvero felici di essere riusciti a dare alla città uno strumento capace anche quest’anno di attirare decine di migliaia di persone durante le festività natalizie. - dichiarano il sindaco, Christofer De Zotti, e l’assessore al Turismo, Alberto Maschio - La qualità delle opere, la nuova location e la decisione di dedicare questa edizione alla pace, insieme alla visita del vescovo di Kiev, hanno contribuito al successo che la manifestazione sta registrando in queste settimane. Molte persone lavorano ogni anno alla buona riuscita dello Jesolo Sand Nativity, e molte altre donano il loro tempo come volontari affinché la manifestazione sia fruibile nel migliore dei modi».

Prorogata l'apertura del Presepe di ghiaccio

Nel frattempo, l'amministrazione comunale ha deciso di prorogare l’apertura del Presepe di ghiaccio. La mostra di sculture realizzate dai maestri intagliatori dell’Accademia italiana ghiaccio artistico sta registrando un grande successo e, per tale ragione, sarà visitabile fino al 21 gennaio. L'opera è situata in piazza I Maggio, nel centro storico.