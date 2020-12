Nasce Jesolo Shopping Online, una vetrina virtuale per gli esercenti del territorio

Un progetto per unire in un unico portale web le diverse anime economiche del territorio jesolano e metterle a disposizione dei cittadini. Si chiama Jesolo Shopping Online ed è attivo da oggi tramite il sito www.jesoloshops.com. L’iniziativa patrocinata dal Comune di Jesolo vede la partecipazione di diverse associazioni di categoria e permette ai residenti di cercare attività ed esercizi commerciali, artigianali ed altro del territorio per l’acquisto di prodotti e servizi, sia online per quelle realtà che lo permettono o direttamente presso il negozio.

Gli esercenti, iscrivendosi gratuitamente al portale, trovano una vetrina virtuale in cui promuovere la propria attività. Con il periodo delle festività natalizie che si avvicina l’iniziativa rappresenta un aiuto concreto nei confronti di chi, nonostante il periodo di emergenza, continua a credere nell’economia jesolana e le sue potenzialità. «Siamo felici di poter collaborare con le associazioni in questa iniziativa che raccoglie in un unico contenitore il cuore del commercio, dell’artigianato, dell’agricoltura e di altre categorie economiche del nostro territorio. Malgrado la sempre maggiore diffusione dell’e-commerce esistono nei nostri centri urbani attività che offrono beni e servizi di qualità - evidenzia il sindaco della città di Jesolo, Valerio Zoggia -. Nonostante l’emergenza sanitaria c’è chi resiste e non ci sta ad abbassare le serrande ed è nostro dovere sostenere questo impegno. L’invito ai cittadini, con il Natale alle porte, è di pensare per i regali, il pranzo di Natale in famiglia, le decorazioni e ogni altra necessità, ad acquistare dagli esercenti della nostra città. Un aiuto reciproco per superare le difficoltà del momento e ripartire con maggiore fiducia».