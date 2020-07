Jesolo, sì ai risciò in via Bafile, ma non di sera nel weekend: le nuove regole

Sì alla circolazione dei risciò lungo la pista ciclabile della Ztl serale ma con limitazioni nei weekend e giorni festivi. È questo l’accordo raggiunto dall’amministrazione comunale di Jesolo e da titolari e gestori di attività di noleggio velocipedi a quattro o più ruote (risciò), con il duplice obiettivo di permettere alle imprese di lavorare e di garantire la sicurezza dei tanti ospiti che durante le sere d’estate passeggiano lungo l’isola pedonale di via Bafile. Il risultato arriva dopo gli incontri che nelle ultime settimane hanno coinvolto l’amministrazione e attività e che fanno seguito ad un'ordinanza del Consiglio di Stato. Quest’ultimo ha, infatti, emesso un provvedimento a favore del Comune di Jesolo che sospende la sentenza del Tar contro l’ordinanza comunale del 2019 che vietava la circolazione dei risciò lungo la Ztl.

Gli orari per la circolazione dei risciò

L’accordo trovato e che sarà tradotto in ordinanza, avrà valore dal prossimo sabato 25 luglio fino a domenica 30 agosto. I velocipedi a quattro o più ruote potranno circolare durante la settimana sulla pista ciclabile di via Bafile e delle sue prosecuzioni, sia di giorno che di sera. Nei giorni di sabato, domenica e festivi invece ci sarà il divieto di circolazione dalle 19 alle 24.

Presto un piano per il 2021

«Questo accordo è la soluzione migliore e coniuga diverse necessità, evidenziate da noi e dai titolari o gestori delle attività ed è la dimostrazione del fatto che le battaglie non servono ma occorre invece concretezza - commenta l’assessore alla viabilità, Alessandro Perazzolo -. A fine stagione, insieme al sindaco ci ritroveremo per studiare una soluzione definitiva alla circolazione di velocipedi sulla Ztl serale; un’ipotesi potrebbe coinvolgere, in via sperimentale, la passeggiata sul lungomare, ma anche su questo ci confronteremo con tutti i soggetti interessati».