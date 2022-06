La costa del Veneto Orientale con il bus e la bici: parte Bike&bus

Parte in questo fine settimana il nuovo servizio che permetterà di percorrere tutta la costa del Veneto Orientale con il bus e la bici. Si potrà raggiungere, da Jesolo, le località di Bibione come Caorle, Eraclea Mare e Punta Sabbioni, in bici e poi fare rientro con l’autobus. E viceversa, naturalmente. L’iniziativa è resa possibile grazie al contributo della Città Metropolitana di Venezia che ha acquistato i carrelli porta bici, per complessivi 30 posti grazie al progetto “ICARUS Interreg V-A 2014-2020 Italia – Croazia (dove Icarus sta per “Intermodal Connections in Adriatic-Ionian Region to Upgrowth Seamless solutions for passengers).

Il servizio proseguirà per tutta l’estate fino al 9 settembre e sarà effettuato dal lunedì al venerdì. Sono previste 2 coppie di corse con partenze da Bibione Autostazione Atvo, alle 9 e alle 16, e da Punta Sabbioni autostazione Atvo, sempre alle 9 e alle 16. Lungo il percorso l’autobus effettuerà le fermate in ogni autostazione delle varie località balneari. Il trasporto massimo del carrello per ogni autobus è di 15 biciclette e il cliente potrà effettuare la salita e la discesa dal mezzo in una qualsiasi delle fermate sopra indicate. A seconda della tratta prescelta dal cliente (intermedia o completa) il prezzo varia dai 10 ai 20 euro; per i bambini di età inferiore ai quattro anni il trasporto con bus è gratuito. Il biglietto può essere acquistato in tutte le biglietterie aziendali o attraverso il sito www.atvo.it (sezione "Ticket Online"); il servizio prevede obbligatoriamente la prenotazione del posto bicicletta.

Questa formula permette al cliente di decidere, previa prenotazione del posto, le modalità di fruizione del servizio, secondo le possibili combinazioni. Per ogni punto di salita e discesa del servizio, sono stati individuati i percorsi ciclo-pedonali che saranno proposti al turista per la scoperta del territorio. A tutti i passeggeri sarà consegnata una brochure in tre lingue dove verranno evidenziati i punti per il noleggio e la manutenzione delle biciclette e i punti di interesse locale e culturale. Lo sviluppo complessivo della linea Bike&Bus è di circa 100 km per ogni corsa e collega tutto il litorale del Veneto Orientale. «Dopo la sperimentazione della scorsa estate – ha commentato il presidente Atvo, Fabio Turchetto – e che ha ottenuto un ottimo riscontro, abbiamo deciso di avviare il servizio lungo tutta la costa. Una iniziativa che risponde alle esigenze dei turisti e ad un modo di vivere il territorio in modo alternativo e più green».

«Il progetto rientra nel programma “ICARUS Interreg V-A 2014-2020 Italia – Croazia (dove Icarus sta per “Intermodal Connections in Adriatic-Ionian Region to Upgrowth Seamless solutions for passengers), al quale la Città Metropolitana di Venezia ha aderito e per il quale ha portato a termine delle azioni finalizzate allo sviluppo della mobilità sostenibile – riferisce la Città Metropolitana di Venezia -. L’iniziativa si poneva come obiettivo quello di migliorare i collegamenti di trasporto intermodale passeggeri e agevolare l'accessibilità sostenibile costa-entroterra. Per arrivare a questo l’ente metropolitano ha lavorato su più fronti, portando a termine tre azioni pilota: l’acquisto di due rimorchi portabiciclette, per un totale complessivo di 30 posti grazie consentirà ora alle aziende di trasporto pubblico che dispongono di linee extraurbane come Atvo di rispondere al principale obiettivo del progetto: migliorare le connessioni intermodali tra la costa e l’hinterland».