JesolPesca rinnova la certificazione sui prodotti ittici e l'impegno per la qualità

L'azienda JesolPesca rinnova per la sua sede la certificazione FSSC 22000, acquisita l’anno scorso e relativa ai sistemi di gestione della sicurezza alimentare nel trattamento di prodotti ittici (taglio, deliscatura, filettatura, eccetera). Non un "semplice" documento ma anche, come spiega la stessa azienda, «un riconoscimento all’impegno di tutti nell’operare conformemente ad una delle principali certificazioni internazionali di riferimento in materia di sicurezza alimentare», riconosciuta a livello mondiale. «Puntiamo al miglioramento continuo dei processi per fornire prodotti sempre più sicuri», precisa Ilaria Toscano, responsabile qualità di Cattel SpA, che ha acquisito JesolPesca nel 2018.

La sicurezza e la qualità dei prodotti e dei processi, chiarisce Cattel, «rivestono un'importanza fondamentale», tanto che l'azienda «si autoimpone da sempre rigidi controlli per garantire elevatissimi standard organolettici e igienico-sanitari e venendo, per tale ragione, spesso selezionata come fornitore unico». Il rinnovo della certificazione è quindi una tappa rilevante per l'azienda, che allo stesso tempo pone attenzione al processo di acquisto delle derrate, alla valutazione dei fornitori, ai controlli in entrata e in magazzino.

Di recente JesolPesca ha ampliato il suo ufficio commerciale e prevede un ulteriore allargamento nell’immediato futuro per garantire anche un servizio di consulenza al cliente. Mentre gli articoli del segmento gelo sono gestiti dalla sede centrale di Noventa di Piave e resi disponibili a tablet, il pesce fresco viene gestito autonomamente dalla ditta, che provvede ad inviare al cliente il materiale informativo, a proporre i pescati disponibili, fornire consulenze e raccogliere gli ordini.