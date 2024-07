Il JMuseo taglia il traguardo dei 20mila ingressi: visitatori raddoppiati con la mostra Banksy & Friends

Il JMuseo taglia un primo grande traguardo. Il 30 giugno il museo civico della città ha sfondato la soglia dei 20mila ingressi dal giorno della sua apertura. Un risultato ragguardevole per una struttura inaugurata solamente dodici mesi fa, il cui nome si sta ora diffondendo grazie all’attrattività dei primi appuntamenti che ha ospitato nonché alla raccolta di animali del Museo civico di storia naturale, all’esposizione “La terra dei giganti” e naturalmente a “Banksy & Friends: l’arte della ribellione”.

Proprio la mostra dedicata agli artisti controcorrente ha contribuito al raggiungimento dell’obiettivo, facendo raddoppiare il dato medio sugli ingressi mensili. Dall’inaugurazione dell’esposizione (23 aprile 2024), infatti, il JMuseo ha registrato oltre 6.200 visite. Fino a quel giorno, il museo contava poco più di 13.800 ingressi. «Il JMuseo è una struttura con un grande potenziale, ma come ho detto più volte necessita di molto impegno per essere riempito di contenuti in grado di attirare un grande pubblico – dice il sindaco di Jesolo, Christofer De Zotti -. È una sfida importante, che ci stimola molto a individuare soggetti adatti al JMuseo. Si tratta inevitabilmente di un impegno a lungo termine che incrocia quello dello sviluppo della città e dei suoi servizi. La strada imboccata da Jesolo per diventare una vera e propria città di mare passa anche dall’ampliamento dell’offerta cultura e su questo il JMuseo riveste certamente un ruolo da protagonista».