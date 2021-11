Cerchi lavoro? C'è Faro job meeting a Porte di Mestre

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di VeneziaToday

Il centro commerciale Porte di Mestre organizza la prima edizione del “Faro - Job Meeting” dall’11 al 14 novembre. L’iniziativa dedicata a lavoro, formazione e innovazione, con stand, conferenze e momenti formativi.

Giovedì 11 novembre, alle ore 10:00, lo spazio antistante la zona espositiva ospiterà la conferenza stampa di lancio, con l’introduzione della direzione di Porte di Mestre e la presentazione dell’area stand e dell’area dedicata al programma di conferenze con le scuole superiori.

L’iniziativa è pensata sia per supportare studenti, neolaureati e inoccupati nell’orientamento professionale, facendoli entrare in contatto con realtà del territorio e nazionali e sia per dare spazio a realtà innovative del territorio (start-up, spin-off universitari, fab-lab e nuovi spazi lavorativi quali i coworking) che incontreranno i visitatori dell’evento, mostrando nel concreto i propri progetti e nuovi modelli imprenditoriali.

“Faro - Job Meeting”, evento gratuito tanto per gli standisti quanto per gli utenti, si propone di far incontrare domanda e offerta in un mercato del lavoro in continua evoluzione, mettendo a disposizione un ambiente trasparente e accessibile per quattro giorni, con stand attivi dalle 10:30 alle 18:30. Parteciperanno agenzie per il lavoro, aziende, enti formativi e realtà innovative.