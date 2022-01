Green pass scaduto, John Malkovich bloccato all'ingresso dell'Hotel Danieli

Avrebbe dovuto trascorrere due giorni di soggiorno in laguna, tra una ripresa e l'altra, all'hotel Danieli, ma è stato bloccato all'ingresso. Il suo Green pass era scaduto e si è dovuto "accontentare" di un alloggio privato. Il protagonista della vicenda - che risale alla scorsa settimana - è l'attore americano John Malkovich, tra i protagonisti della serie tv "Ripley", girata in questi giorni a Venezia.

Sembra che l'attore si fosse dimenticato di comunicare di non essere in possesso di regolare certificazione verde alla sua produzione, che si è subito attivata per trovargli una sistemazione alternativa. Da quando la troupe è sbarcata in laguna, - riporta l'Ansa - viene assistita e seguita dal punto di vista sanitario da una struttura mobile privata nei pressi della Pietà, a due passi da Piazza San Marco, che provvede a effettuare i tamponi molecolari ogni due giorni ai protagonisti della serie e agli addetti alle riprese.

'Ripley' è un serie drammatica del network televisivo Showtime, basata sui cinque romanzi di Patricia Highsmith che hanno come protagonista Tom Ripley. Tra i protagonisti ci sono il vincitore del Bafta award Andrew Scott, Dakota Fanning e, per l'appunto, John Malkovich. Nella serie, Ripley viene assunto da un ricco uomo per recarsi in Italia e cercare di convincere il figlio vagabondo a tornare a casa.