Judokwai Mestre festeggia cinquant'anni di attività | VIDEO

L'associazione sportiva Judokwai Mestre festeggia cinquant'anni di attività: una storia che parte da lontano, la sua – precisamente dal 1973 –, quando ad alcuni amici mestrini venne l'intuizione di creare un club di judo nuovo e alternativo a quelli già presenti in città.

Un prestigioso traguardo raggiunto puntando non solo sulla preparazione tecnica e sull'agonismo ma anche sulla trasmissione di valori quali rispetto, disciplina, collaborazione e amicizia. Situata in via Baglioni, l'associazione presieduta dalla famiglia Scagnetto-Alzani persegue da sempre lo scopo di avviare alla pratica sportiva i più giovani trasmettendo loro passione e competenze sportive.

La struttura della palestra ospita quotidianamente diversi corsi di svariate discipline sportive: se il judo è sempre stato il polo attrattivo dell’associazione, altre pratiche gli fanno da cornice, consentendo agli utenti di trovare, nella stessa location e negli stessi tempi, l’attività più consona a ognuno: così, inisieme all'antica disciplina giapponese, trovano spazio anche la danza classica e moderna, che coinvolgono bambini, ragazzi e adulti sia a livello amatoriale che agonistico. Inoltre, in collaborazione con la Dragon Academy, la Bushido Dojo Venezia e l’Aikikai, sono operativi corsi di aikido, katori, kali e difesa personale.

Attualmente l'A.S.D. Judokwai può vantare numerosi risultati agonistici conseguiti dai propri allievi, nonché l'organizzazione di numerosi eventi legati al mondo del judo, della danza e dello sport in generale. A tutt’oggi, per punteggio federale, è la prima società del Veneto.