“Karting in piazza”: a Peseggia l'evento sulla sicurezza stradale

Forse tra loro non ci sarà l’erede di Schumacher, ma tra i 150 alunni dell’Istituto comprensivo di Peseggia partecipanti alla manifestazione “Karting in piazza” usciranno tanti futuri automobilisti più attenti alle regole. Si conclude stamane, nel parco dell’ex base missilistica, l’attività promossa da Ac Venezia col supporto di Aci Sport Spa, sotto la direzione di esperti tecnici e grandi piloti come Simone Scattolin, Anna Andreussi e Cristian Merli. Gli alunni, accompagnati in gruppi dai loro insegnanti, hanno dapprima partecipato ad una lezione teorica sulle nozioni fondamentali del codice stradale, della sicurezza e del rispetto delle regole. Poi, una alla volta, sono saliti su un vero kart, a trazione elettrica, e si sono cimentati su un breve percorso protetto.



«Un secondo in meno in pista fa vincere una gara, ma – ha ricordato il presidente di Ac Venezia, Giorgio Capuis – un minuto in più in strada fa vincere la vita. Siamo orgogliosi di aver ospitato una delle 9 tappe di questa bella iniziativa che dal 2013 ha raggiunto oltre 20 mila bambini, dando loro uno speciale patentino di ambasciatori della sicurezza. Un grazie speciale va ai volontari di ScorzèCorse per il loro fondamentale supporto».



Soddisfazione per l’iniziativa è stata espressa anche dal sindaco di Scorzè, Nais Marcon: «E' bello vedere che una ex base missilistica ritrova vita diventando un luogo di aggregazione dove i ragazzi possono imparare qualcosa di utile» e dalla dirigente dell’Istituto Comprensivo di Peseggia Luisa Floriana Racalbuto: «Abbiamo accolto questo progetto con grande entusiasmo perché è stata la classica ciliegina sulla torta che si è ben inserita come degna conclusione dei nostri progetti di educazione civica».