Kay Turchetto nuova presidente Federalberghi Caorle

E' Kay Turchetto la nuova presidente del Consiglio Direttivo di Federalberghi Caorle, l'associazione sindacale che riunisce e rappresenta oltre 130 imprese alberghiere della località balneare. Finora ricopriva la carica di vicepresidente dell'associazione.

«Voglio esprimere il mio più sincero ringraziamento a Loris Brugnerotto per gli importanti traguardi che ha raggiunto durante il suo mandato – è il commento della neopresidente Turchetto, che gestisce insieme alla famiglia il Park Hotel Pineta e lo stabilimento balneare-ristorante Don Pablo –. Grazie al suo impegno, alla sua capacità di mediazione e di fare squadra, è nata Federalberghi Caorle e sempre grazie alla sua dedizione è riuscito a traghettare l'ente nelle fasi più delicate dell'emergenza sanitaria. Mi metterò al servizio della categoria per cercare di affrontare al meglio le numerose sfide e problematiche che interessano le imprese».

«L’esperienza di Kay Turchetto potrà dare gli stimoli giusti all’interno della categoria, per affrontare al meglio le numerose sfide e problematiche che interessano il comparto turistico – ha commentato il Governatore del Veneto, Luca Zaia -. Le 130 imprese alberghiere di Caorle possono contare su una figura che saprà garantire lo slancio necessario all’intera filiera che con i suoi 18 miliardi di fatturato, rappresenta la prima industria della nostra Regione».

«Sono molto contento per Kay Turchetto e per la comunità degli albergatori di Caorle che l’hanno scelta come presidente - ha detto, invec, il presidente di Federalberghi Veneto, Massimiliano Schiavon -. Il mio augurio di buon lavoro va di pari passo alla soddisfazione di avere una collega competente alla guida di una delle associazioni di riferimento del nostro Veneto».