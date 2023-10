Il pollo fritto di Kfc sbarca alle Porte di Mestre

Kfc apre a Mestre. Il nuovo ristorante specializzato in pollo fritto, gestito dal franchise "Original Bucket", è il 72º in Italia e sesto del veneto: aprirà mercoledì 18 ottobre nel rinnovato centro commerciale Porte di Mestre.

Il locale, situato nell'area food del polo commerciale, offrirà lavoro a 15 dipendenti. Oltre ai 30 posti a sedere all’interno, i clienti potranno fare acquisti in modalità take away e delivery. Kfc sarà aperto tutti i giorni dalle 11.30 alle 21, e come tutti i ristoranti del brand «sarà un luogo dove sentirsi accolti in una dimensione familiare e moderna, e gustare il pollo fritto del Colonnello Sanders in un contesto rilassante e accogliente».

La nuova apertura si colloca all'interno del processo di riqualificazione del centro commerciale, da mesi oggetto di un restyling radicale. In particolare, l'area dedicata al servizio di ristorazione ha visto l'apertura di un grande lucernario in copertura, per favorire l’ingresso della luce naturale.