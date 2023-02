L’Alliance Française di Venezia apre una nuova sede a Mestre, al Centro Culturale Candiani

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di VeneziaToday

L’Alliance Française di Venezia ha deciso di essere presente anche a Mestre, oltre che a Venezia, per offrire un servizio più mirato ai residenti della Terraferma. La nuova sede sarà aperta nel cuore della città, all’interno del Centro Culturale Candiani, a partire dal 6 marzo 2023. L’idea è di offrire un servizio più vicino agli utenti mestrini e del resto della Città metropolitana. Sarà così possibile imparare il francese o affinare le proprie conoscenze linguistiche in una nuova sede a due passi da Piazza Ferretto, luogo facilmente raggiungibile a piedi, in bicicletta, con i mezzi pubblici o con l’auto, visto che la zona è servita da vicini parcheggi.

Quindi, a cominciare da marzo 2023 l’Alliance proporrà a Mestre i corsi collettivi di francese generale divisi per livello, dall'A1 al B2, con l’obbiettivo di aggiungere presto tutte le altre iniziative didattiche attualmente attive a Venezia, come i corsi di conversazione, di preparazione alle certificazioni e di francese per i bambini. Partendo proprio dai bimbi e dagli adolescenti l’associazione vorrebbe infatti far scoprire e approfondire la ricchezza della lingua francese. Gli iscritti ai corsi avranno inoltre l’opportunità di partecipare ad una serie di eventi che attraverso il cinema, l’arte, la musica e letteratura, daranno modo di migliorare le conoscenze della lingua e la cultura francese.

«Durante la pandemia siamo stati costretti trasferire i corsi online», ha spiegato Irene Barzelatto, coordinatrice pedagogica di Alliance Française di Venezia, «dopo di che con il ritorno delle attività in presenza abbiamo visto che le persone residenti nella Terraferma che ci avevano seguito in streaming facevano fatica a raggiungerci nella sede di Venezia, specialmente negli orari serali. Così abbiamo pensato di provare ad aprire un secondo centro a Mestre, mantenendo ovviamente quella di Venezia, per dare la possibilità di seguire i corsi in presenza in un luogo comodo agli abitanti della Terraferma mestrina e del resto della Città metropolitana. Il Centro culturale Candiani ci ha dato la possibilità di offrire una sede centrale, conosciuta e facilmente raggiungibile, a due passi da Piazza Ferretto. Dal 6 marzo, quindi, daremo il via alle nostre attività al Candiani, cominciando dai corsi collettivi di lingua francese dal livello A1 al B2, dal lunedì al giovedì. Se ci sarà una buona affluenza, cosa che speriamo, amplieremo l’offerta con corsi di conversazione, di preparazione agli esami per le certificazioni e con attività didattiche dedicate ai bambini».

«L’Alliance Française di Venezia, associazione culturale», ha aggiunto Gilles Debonnet, amministratore delegato di Alliance Française di Venezia , «è stata creata nella sua forma attuale nel 1987. Ha sede da 36 anni a pochi passi da Piazza San Marco, tra le mura storiche del Casino Venier, gioiello dell’architettura settecentesca che ha a cuore di preservare. Promuove la lingua e la cultura francese nella provincia di Venezia ed è diventata un punto di riferimento in questo campo.Offre corsi di francese online e in presenza per adulti e bambini, adattati al livello di ciascuno. Questi corsi sono conformi ai requisiti del Quadro comune europeo di riferimento per le lingue. .Offre anche corsi di italiano rivolti prevalentemente ad un pubblico francofono. L’Alliance Française di Venezia è centro ufficiale per l’ottenimento delle certificazioni Delf-Dalf e Tcf per tutti i livelli di conoscenza della lingua francese. Queste certificazioni sono rilasciate dal Ministero dell’Istruzione francese e sono riconosciute a livello internazionale. L’Alliance Française di Venezia è centro d’esame per le province di Venezia, Padova, Treviso, Vicenza, Belluno, Rovigo e Pordenone. L’associazione promuove anche un importante programma di manifestazioni culturali e dà la possibilità ai soci di accedere alla fornita mediateca».