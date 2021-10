L'alta moda di Peserico apre uno store nelle mercerie

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di VeneziaToday

"L'azienda di Cornedo Vicentino sarà presente con 100 mq su due piani all'inizio delle Mercerie (vetrine nella celebre strada e vetrine su Campo San Salvador) che in passato ospitarono Furla e La Perla. Sarà l'ttavo store italiano dopo Verona, Roma, Firenze, Milano, Torino, Forte dei Marmi e Santa Margherita Ligure. "Essere presenti a Venezia", dice Riccardo Peruffo, Ceo di Peserico, "significa non solo trovarsi al centro dell'attenzione mondiale ma anche di dare un piccolo contributo per la rinascita della città e del suo turismo.

Esporremo la collezione donna e quella uomo oltre agli accessori che stanno diventando sempre più importanti. Le Mercerie rappresentano l'area più frequentata e più centrale della città dei Dogi ed esserci ci darà ancor più visibilità e soddisfazioni". Peserico sta anche ampliando il retail nel mondo con nuove aperture in Russia, in Ucraina, nel New Jersey, in California mentre a New York sta sostiuendo la show room di Soho con un mega spazio a Midtowm a fianco di Eataly".