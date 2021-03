L'arte dell'inaspettato: le opere di due giovani artiste esposte dalle vetrate di D3082

Due giovani artiste in mostra dalle grandi vetrate affacciate su Calle de le Sechere di D3082, lo spazio di Domus Civica dedicato all'arte: sono Chiara Calore e Greta Ferretti a esporre, dal 26 marzo al 19 maggio, le proprie opere nella mostra Io è un’altra, un progetto artistico curato da Daniele Capra e patrocinato dall’Accademia di Belle Arti di Venezia.

Le due giovani artiste praticano una pittura caratterizzata da una figurazione articolata destabilizzante e anarchica, nella quale elementi realistici sono mescolati a ciò che è inaspettato, deforme, sgraziato o mostruoso. Nelle loro opere tanto la composizione quanto l’anatomia dei corpi rappresentati sono turbate da metamorfosi e trasformazioni imprevedibili, in cui liberamente si combinano gli immaginari della mitologia, del bizzarro e del racconto gotico. «Quello che risulta chiaro nelle loro opere è infatti, per coloro che si sforzano di capire, un falso indizio, una strada sbagliata che conduce a un cul-de-sac – spiega il curatore Daniele Capra –. La narrazione, tanto nei lavori più ritmici/spezzettati di Calore quanto in quelli più lirici/riflessivi di Ferretti, prelude a una evoluzione non attesa: sta per accadere altro, ciò a cui non avevamo pensato».

Non a caso il titolo della mostra è la declinazione in versione femminile di «Io è un altro», una delle più note affermazioni di Arthur Rimbaud contenuta nella celebre Lettera del veggente: nello scritto rivolto a Paul Demeny, il poeta teorizza come sia necessario varcare l’ordinarietà e farsi veggente «mediante un lungo, immenso e ragionato disordine di tutti i sensi. Tutte le forme d’amore, di sofferenza, di pazzia». È nella ricerca di quel limite, nel tentativo di sfiorare l’abisso, che Rimbaud trova il senso ultimo della verità della poesia.

D3082 è un progetto promosso da ACISJF Venezia, con il contributo di CIF-Centro Italiano Femminile e il sostegno di AF Service audio e luci, Aplm architetti Pedron La Tegola, Studio Mion.