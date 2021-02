L'IC "Lucia Schiavinato" di San Donà aderisce al programma internazionale eco-schools

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di VeneziaToday

"L’istituto Comprensivo “Lucia Schiavinato” di San Donà di Piave aderisce al programma internazionale Eco-Schools Con l’anno scolastico 2020-2021, l’Istituto Comprensivo “Lucia Schiavinato di San Donà di Piave aderisce a Eco-Schools, il programma internazionale di certificazione di sostenibilità ed educazione ambientale promosso dalla FEE (Foundation for Enviromental Education), riconosciuta dall’UNESCO come leader mondiale nel campo dell’educazione allo sviluppo sostenibile, l’unico a rientrare nell’Environment Programme delle Nazioni Unite. Lo annunciano il dirigente scolastico Andrea Carrara e il coordinatore del programma, Riccardo Triolo, docente di Lettere presso la scuola secondaria di primo grado “Lucia Schiavinato”, insieme all’Assessore all’ambiente del Comune di San Donà di Piave, Lorena Marin, che sostiene e promuove l’iniziativa con l’intera Giunta. La costituzione di un Eco-Comitato, che si riunirà formalmente a distanza mercoledì 17 febbraio, è il primo dei “sette passi” che porteranno l’Istituto, nel corso del 2021, a conseguire la Bandiera Verde, certificazione di sostenibilità garantita da FEE Italia, il medesimo organismo che assegna la Bandiera Blu alle spiagge non inquinate. Del comitato, che si è costituito nel mese di gennaio tramite adesione volontaria, fanno parte il Dirigente con il coordinatore, l’assessore, docenti, personale ausiliario ATA, genitori e studenti di tutto l’Istituto Comprensivo “Lucia Schiavinato”, che consta di sei sedi (tre scuole dell’infanzia, la Rodari di via Bortolazzi, la Rodari presso Carducci di via Follerau e la Collodi di Passarella; due primarie, la Carducci e la Marco Polo di Passarella e la secondaria di primo grado “Lucia Schiavinato” di via Repubblica), tutte coinvolte nel programma. Data l’articolazione delle iniziative, la natura composita del comitato e il ruolo dell’Istituto nella vita sociale e culturale della comunità, si prevede che il programma avrà una ricaduta significativa su tutto il territorio. È preciso obiettivo della FEE infatti estendere il più possibile gli effetti delle iniziative nate in seno a Eco-Schools «solo così il cambiamento urgente di cui il mondo ha bisogno potrà concretizzarsi in azioni radicate e ramificate», ribadisce Claudio Mazza, Presidente di FEE Italia, salutando con favore l’iniziativa dell’Istituto, che si aggiunge alle quasi 52.000 scuole iscritte al programma nel mondo. Oltre alla costituzione di un Eco-Comitato, l’organo politico del programma che dovrà deliberare, attuare e garantire le azioni utili al conseguimento della Bandiera Verde, i sette passi del metodo adottato da FEE prevedono: un’indagine ambientale (che passerà al setaccio i plessi dell’Istituto per individuare migliorie nel segno della sostenibilità ambientale), un piano d’azione (che avrà un calendario preciso da rispettare), il monitoraggio e la valutazione delle prestazioni ambientali (che sarà condotto dall’Istituto sulla base dei criteri stabiliti dall’Eco-Comitato, di concerto con FEE Italia), l’informazione e il coinvolgimento della comunità (mediante iniziative di sensibilizzazione e proposte fattive), l’integrazione curricolare (vale a dire l’inserimento nel curricolo scolastico di tutte le scuole dell’Istituto di nozioni e concetti afferenti ai temi della sostenibilità) e infine la stesura di un Eco-Codice (il regolamento che a fine percorso dovrà garantire all’Istituto di mantenere gli standard necessari alla certificazione). Eco-Schools è un programma che promuove il cambiamento globale a partire dall’azione diretta del cittadino nel territorio e nella comunità in cui risiede e individua nell’istituzione scolastica il primo motore di tale cambiamento, che si pone in linea con i 17 obiettivi dell’Agenda 2030, l’agenda globale per lo sviluppo sostenibile approvata dalle Nazioni Unite nel 2015. La riunione di insediamento dell’Eco-Comitato dell’Istituto Comprensivo “Lucia Schiavinato” è in programma a distanza mercoledì 17 febbraio 2021. Istituto Comprensivo “Lucia Schiavinato” via Repubblica, 74 30027 San Donà di Piave Venezia www.icschiavinato.edu.it Instagram / Facebook: @iclschiavinato Eco-Schools FEE - Italia via Tronto, 20 00198 Roma tel. 06 841 77 52 e-mail info@feeitalia.org Facebook: @EcoSchoolsItalia.news FEE (Foundation for Environmental Education) Scandiagade, 13 2450 Copenhagen SV Denmark tel. +45 70 22 24 27 e-mail info@fee.global www.ecoschools.global Instagram: fee_global Facebook: @fee.global"