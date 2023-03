L’imprenditore (di 80 anni) che vuole salvaguardare il pianeta e guarda al futuro

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di VeneziaToday

Camillo Ranza, 80 anni, imprenditore e, per chi lo conosce, un autentico visionario, qualche giorno fa ha inviato una mail ai suoi collaboratori (di sabato mattina, come è suo uso) per ribadire un concetto a lui molto caro: non possiamo fare impresa se non pensiamo all’ambiente.

Ranza è presidente del gruppo Autoguidovie, la più importante azienda di mobilità pubblica italiana a capitale privato, che impegna oltre 1000 dipendenti con interessi in molti territori del Nord Italia. In Veneto, nel particolare, è presente a Belluno, Treviso, Cortina e a Venezia dove opera Venetiana, azienda che eroga un innovativo servizio di trasporto in Laguna con battelli ecostenibili che evitano il moto ondoso. «Non possiamo operare a Venezia senza considerarlo un privilegio che deve essere accompagnato dall’impegno alla salvaguardia e allo sviluppo - scrive Ranza nella sua lettera in risposta a un progetto di comunicazione inviatogli dai suoi collaboratori - dovremmo pensare che oltre al prodotto c’è di più: la volontà di Autoguidovie e nel particolare di Venetiana di preservare i luoghi del Veneto e di contribuire alla loro salvaguardia e sviluppo in senso etico e sostenibile».

Ranza però non è il classico “marchettaro” che si nasconde dietro al concetto di greenwashing. «Un business etico coniuga il profitto con il continuo miglioramento del rispetto dei luoghi. Il nostro business e il nostro statuto aziendale devono comprendere benefici misurabili per l’ambiente dei territori in cui operiamo. Le aziende come la nostra non possono sfruttare le bellezze di Venezia e del Veneto senza nulla dare in cambio o, peggio ancora, incrementando il degrado. Ed è per questo che continuiamo a investire ingenti risorse in sistemi sempre meno impattanti capaci di creare valore per i territori e per le persone». E poi la chiusa che suona come un manifesto: «I nostri turisti dovrebbero tornare dai nostri viaggi sicuri che anche i loro figli potranno vedere ciò che loro hanno contribuito a salvaguardare. Perché il viaggio non sfrutta, ma protegge».

L’azienda di Camillo Ranza pubblica ogni anno il Bilancio di sostenibilità e ha da poco investito circa 70 milioni di euro per l’acquisto di 120 autobus elettrici (per Pavia, Crema, Monza e provincia di Milano), in aprile entrerà in servizio, a Torino, una flotta di autobus a zero emissioni grazie alla controllata Cavourese, mentre a Belluno, dove opera Dolomitibus (gruppo Autoguidovie), circola la flotta di autobus tra le più moderne e sostenibili di tutto il Paese. Autoguidovie detiene il 30 per cento di MOM Treviso-Mobilità di Marca che ha recentemente pubblicato una gara per l’acquisto di 21 autobus elettrici per un valore stimato di 22,2 milioni di euro.