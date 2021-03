L'orientamento post diploma delle ITS academy del Veneto

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di VeneziaToday

"Le sette ITS Academy del Veneto avviano il 17 marzo le attività di orientamento dei 55 percorsi formativi post diploma che permettono oggi, in media all’86% degli studenti di trovare una occupazione lavorativa a un anno dal termine del percorso. Gli ITS, Istituti Tecnici Superiori, sono finanziati dal Ministero dell’Istruzione e dalla Regione Veneto attraverso il Fondo Sociale Europeo. Sono corsi biennali ai quali i giovani possono accedere dopo il diploma di scuola superiore. Offrono una specializzazione tecnica richiesta dalle imprese italiane ed europee. Il diploma di 5° livello EQF rilasciato dal Ministero dell’Istruzione alla fine dei corsi è riconosciuto in Europa. Nel mese di marzo saranno tre gli appuntamenti alle ore 9:00 con i web show “ITS My Future” curati da Teatro Educativo che mostreranno l’offerta formativa di tutte e sette le Academy. I giovani potranno non solo ascoltare ma anche interagire durante lo spettacolo digitale per progettare al meglio il loro futuro nei settori della meccatronica, della moda, dell’agroalimentare, della logistica e dei trasporti, del turismo, della bioedilizia e delle nuove tecnologie informatiche. Le scuole, i docenti, gli studenti delle scuole secondarie superiori del Veneto possono iscriversi direttamente cliccando sui link che trovano scorrendo la home page del sito itsacademy-veneto.com. Come in un vero e proprio studio televisivo lo spettacolo racconterà alle ragazze e ai ragazzi che stanno scegliendo cosa studiare dopo le scuole superiori le opportunità di specializzazione e lavoro con i corsi ITS del Veneto. Corsi co-progettati con le imprese del territorio che ospitano anche gli studenti in stage per almeno il 30% delle ore del biennio. Sketch, animazioni multimediali, video clip e interviste a studenti ed ex studenti, docenti (che per il 70% provengono dal mondo del lavoro) e imprenditori per offrire una visione a 360 gradi delle potenzialità dei percorsi di alta formazione tecnica. Dopo il 17 marzo, si potrà seguire lo spettacolo anche il 24 o il 31 marzo. Le date di aprile e maggio saranno pubblicate sul sito internet. Le scuole, i docenti e gli studenti possono scrivere a info@itsacademy-veneto.com per qualsiasi ulteriore informazione".