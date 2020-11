La Collezione Peggy Guggenheim lancia un corso di storia dell'arte online

Dopo il successo delle lezioni d'arte online del ciclo di "Incontri" lanciato dalla Collezione Peggy Guggenheim lo scorso aprile, oggi, il museo di palazzo Venier dei Leoni torna a regalare agli amanti dell'arte la possibilità di approfondire tematiche su quadri, movimenti artistici e opere con una nuova iniziativa dal titolo "L'arte è Vità". Si tratta di un nuovo corso, diviso in due cicli di quattro lezioni ciascuno su Zoom, riservato ai soci del museo. Il museo porta avanti, così, la sua missione educativa e cerca di mantenere vivo il dialogo con i suoi affezionati soci e con chiunque deciderà di associarsi per l'occasione. A curare gli incontri che ci saranno su Zoom alle 19.00 secondo il calendario prestabilito, sarà sempre Alessandra Montalbetti, della Pinacoteca di Brera, che in questi ultimi sei anni ha ideato e condotto le Guggenheim Art Classes e la serie “Incontri”.

Questo ciclo di incontri è, inoltre, un modo per sostenere la Collezione, di nuovo chiusa per le misure emanate dal Governo, in attesa di poter tornare a riaprire i cancelli di palazzo Venier dei Leoni. I proventi del corso, sotto forma di una liberalità di 50 euro a ciclo deducibile fiscalmente, andranno, infatti, a sostegno del museo. Fino al 31 dicembre sarà possibile rinnovare o associarsi con lo sconto del 30%.



Per informazioni è possibile chiamare il numero 041.2405429 il lunedì, mercoledì e giovedì dalle 10.00 alle 18.00 o scrivere a membership@guggenheim-venice.it.

Il calendario degli incontri

1° CICLO l Novembre - Dicembre 2020

Arte e alchimia: 23 novembre 2020, ore 19.00

Arte e pubblicità: 30 novembre 2020, ore 19.00

Arte e musica: 14 dicembre 2020, ore 19.00

Arte e cibo: 21 dicembre 2020, ore 19.00

2° CICLO l Febbraio – Marzo 2021