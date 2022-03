Alla Collezione Peggy Guggenheim un incontro online con la curatrice della mostra "Surrealismo e magia"

Indirizzo non disponibile

La Collezione Peggy Guggenheim organizza un incontro online, giovedì 10 marzo alle ore 18 sulla piattaforma digitale Zoom dedicato alla presentazione della mostra Surrealismo e magia. La modernità incantata. A condurre il talk, aperto a tutti, per presentare e approfondire alcune delle tematiche chiave dell'esposizione, che aprirà al pubblico il 9 aprile, ci sarà la curatrice della mostra Gra?ina Subelyt?.

Durante l'incontro dal titolo Simboli di guarigione: Surrealismo e magia negli anni '40, verrà ripercorsa la storia del movimento durante e dopo la Seconda guerra mondiale, per comprendere meglio l’adesione degli artisti surrealisti al mondo della magia e dell’occulto.

Con l’ascesa del fascismo, il rinnovamento sociale, politico e spirituale diventa un obiettivo urgente per i surrealisti. Negli anni segnati dal conflitto mondiale, gli artisti che aderiscono al movimento si dedicano alla magia e all’occulto come simboli di guarigione, come un linguaggio simbolico grazie al quale riconfigurare la speranza di una rinascita postbellica. Nonostante molte opere degli anni '40 evochino un senso di angoscia o paura esistenziale, il loro atteggiamento complessivo, basato sulla speranza della rigenerazione, resta fermamente ottimista.

Ulteriori informazioni e modalità per registrarsi all’incontro sono disponibili al seguente link. L'incontro si inserisce nel ricco calendario di Public Programs, sostenuti dalla Fondazione Araldi Guinetti, Vaduz, che accompagnerà la mostra nel corso della sua apertura, fino al 26 settembre 2022.