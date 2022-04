La Ottanta del Circolo Nautico Santa Margherita: è iniziata, in differita, la stagione offshore

Partenza differita di 23 ore per l’edizione 2022 de La Ottanta, organizzata dal Circolo Nautico Santa Margherita in collaborazione con la Darsena dell’Orologio, il Comune di Caorle e i partner Antal, Cantina Colli del Soligo, Dial e Caorle Spiaggia.

Lo start della regata, inizialmente previsto per sabato 9 aprile, è stata differito alle ore 7.00 di domenica 10 aprile, a causa delle impegnative condizioni meteo dei giorni precedenti. Le previsioni, analizzate dal Comitato Organizzatore e di Regata, insieme al meteorologo Andrea Boscolo non lasciavano spazio a dubbi: l’ingresso di un fronte freddo da nord con pioggia e raffiche di vento fino a 40 nodi sull’area alto adriatica, non avrebbero consentito di disputare in sicurezza una regata di categoria 4 come La Ottanta, la prima di stagione. La scelta è stata quella del differimento orario con riduzione del percorso e rotta Caorle-boa Mambo 2- Grado- boa Mambo 2 e ritorno, con nuovo tempo limite per completarla alle ore 20.00 di stasera domenica 10 aprile.

63 gli iscritti a questa edizione, che hanno trovato condizioni ideali: una limpida benchè fredda mattina, un vento di tramontana intorno ai 5 nodi e un tiepido sole a rischiarare le Dolomiti che incorniciavano Caorle, donando uno skyline memorabile. La prima imbarcazione assoluta e della categoria XTutti a passare il cancello posto di fronte alla Chiesa della Madonna dell’Angelo è stata Barraonda, il Frers 40 di Lucio Provvidenti timonato da Franco Ferluga, esperto velista triestino a suo agio nelle lunghe. Secondo passaggio a brevissima distanza per il Farr 53 QQ7 del ravennate Salvatore Costanzo, terzo assoluto e primo della categoria X2 per la fortissima coppia padre-figlio Mauro e Giovanni Trevisan con il loro Millenium 40 Hauraki. Seguiva nel gruppo di testa un velocissimo El Moro Vitamina, Melges 32 di Colla-Manfrè timonata da Massimiliano Cecotto e ottimo passo anche per l’altro Millenium 40 in gara, Luna per Te di Fabio Belleri con Roberto Volpato, Sonia di Gianluca Celeprin-Enrico Stievano, Athena di Giuseppe Mezzalira e Columbia, Solaris 36 timonata da Vito Grillo. Il progressivo aumento della temperatura e la giornata soleggiata fanno ben presagire per l’ingresso della termica, che dovrebbe accompagnare le prime imbarcazioni al traguardo di Caorle nel tardo pomeriggio di oggi.

La Ottanta è la prima delle regate che compongono il Trofeo Caorle X2 XTutti, che include anche La Duecento (29 aprile-1 maggio), La Cinquecento Trofeo Pellegrini (28 maggio-4 giugno) e La Cinquanta (22-23 ottobre). I vincitori assoluti dell’edizione 2022 saranno premiati con un esclusivo orologio realizzato da Venezianico, giovane maison italiana che realizza segnatempo iconici, combinando i migliori know-how dei principali distretti manifatturieri di tutto il mondo. Le premiazioni si terranno il 27 maggio in Piazza Matteotti a Caorle, in occasione del Briefing de La Cinquecento Trofeo Pellegrini.