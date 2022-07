La rassegna natalizia di eventi e manifestazioni di Caorle si farà

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di VeneziaToday

Riportiamo anche qui le parole del sindaco di Caorle: «La rassegna di eventi di Natale si farà nel 2022 e negli anni a venire – rassicura il primo cittadino – L’amministrazione comunale di Caorle ha già stanziato le risorse economiche (pari a quelle impiegate per le rassegne precedenti) per organizzare a Natale un format analogo a quello degli ultimi anni. Anzi, puntiamo a fare ancora meglio per rendere il Natale a Caorle un momento sempre più importante per i residenti e per gli ospiti. A breve sarà pubblicata una manifestazione di interesse all'esito della quale affideremo a chi presenterà il miglior progetto l'incarico di organizzare il Natale 2022 a Caorle e tale procedura verrà utilizzata anche per il futuro. Resta inteso che anche il sig. Simone Tomasello, organizzatore degli eventi degli anni scorsi, potrà partecipare a questa dimostrazione di interesse, se sarà interessato. Se non vorrà partecipare questa sarà una sua scelta personale. Per questa amministrazione comunale è fondamentale operare nella massima trasparenza e dando a tutti la possibilità di concorrere nell'organizzazione di appuntamenti importanti. Sono, pertanto, stupito per le polemiche di queste ultime ore – conclude il sindaco Marco Sarto – in quanto, come ho già affermato alla stampa, la rassegna natalizia di eventi è assolutamente confermata sia per quest'anno che per i successivi».