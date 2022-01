Anche la regina apprezza le bollicine venete

«Arriva da oltremanica una conferma importante del valore delle nostre pregiate produzioni di Prosecco»: con queste parole Franco Passador, direttore del gruppo Vivo Cantine, commenta la notizia che la Regina Elisabetta brinda con le bollicine di Prosecco Vigna Dogarina di Campodipietra, azienda con siti produttivi sia nel Veneto orientale che nella Marca trevigana.

La regina non solo ha scelto il prosecco per la sua tavola e per brindare al nuovo anno, ma ha anche deciso di commercializzarlo sotto le sue insegne: i tabloid inglesi hanno infatti svelato che la cantina di Salgareda (Treviso) confeziona appositamente per la Royal Family piccole bottiglie decorate con un'etichetta festiva, che presenta un pettirosso, agrifoglio e abeti. Il nuovo prodotto con sigillo reale, nonostante il prezzo (15 sterline, circa 18 euro, 200 millilitri, 11 gradi) ha già trionfato: «Sta andando a ruba», ha assicurato un impiegato di Buckingham Palace al quotidiano The Mirror.

Eccellenza nel mondo

Passador precisa: «Da anni il nostro Prosecco è molto apprezzato in Inghilterra, come conferma il trend delle esportazioni in costante crescita. Pur tuttavia è per noi un autentico onore, come riportano importanti quotidiani inglesi, che la Regina abbia scelto proprio il nostro prodotto per il suo consumo personale e per la sua linea di bollicine blasonata».