La regista Silvia Busacca con "Waterbus" trionfa al Good Vibes international film festival

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di VeneziaToday

La regista agli esordi, Silvia Busacca, ha fatto incetta di premi al Festival Cinematografico "Good Vibes international film festival" in India, dimostrando il suo straordinario talento per il cinema. Il Festival, noto per celebrare l'eccellenza nel cinema indiano ed internazionale, ha onorato Silvia Busacca per il suo micro short film "Waterbus" dedicato alla città di Venezia con ben 9 trofei di prestigio. Gli onori vanno anche al produttore cinematografico italiano e regista Gianluca Testa, direttore del Centro Studi Espressività Generativa e del Teatro Formattivo di Roma che ha narrato il cortometraggio documentario. La vittoria della regista Silvia Busacca è una testimonianza della sua capacità nel raccontare storie coinvolgenti attraverso il cinema, ed il suo impegno è stato riconosciuto in modo straordinario durante questo Festival. Tra i premi vinti da Silvia Busacca e Gianluca Testa spiccano: Miglior Produttore Micro Documentario Miglior Micro Documentario Miglior Narratore Micro Documentario (al produttore cinematografico Gianluca Testa) Miglior Film sotto i 5 minuti Miglior Esordiente alla Produzione Cinematografica Miglior Sceneggiatura Miglior Regista Micro Documentario Miglior Cortometraggio Sperimentale Miglior Cortometraggio "Silvia Busacca desidera ringraziare il Festival Cinematografico Good Vibes international film festival, per questo riconoscimento straordinario. Questi premi sono un'ispirazione a continuare a creare cinema di alta qualità che possa toccare il cuore del pubblico in tutto il mondo. Inoltre, la regista, è particolarmente grata a Venezia, la città che ha ispirato il suo micro short film Waterbus. Quest'opera è un omaggio affettuoso a Venezia, una città intrisa di storia e bellezza, e Silvia Busacca è felice di condividere questo riconoscimento con la città e i suoi abitanti". La carriera di Silvia Busacca continua a crescere e ad ottenere riconoscimenti, e questa vittoria al Festival Cinematografico del Good Vibes international film festival in India è solo l'inizio, un traguardo importante che segna la sua entrata nel mondo del cinema come regista. Waterbus è distribuito tramite la piattaforma Filmfreeway nei festival italiani ed internazionali. Il trailer è stato rilasciato pubblicamente a Giugno sulle piattaforme digitali di: Spotify, IHEART Radio, e YouTube (sempre sul canale del Teatro Formattivo di Roma). Risulta in concorso al Premio David di Donatello nella sezione Cortometraggi per l'anno 2024.