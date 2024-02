La sezione Montessori della scuola pubblica a Venezia e il progetto di battellbus

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di VeneziaToday

Le scuole che seguono il metodo Montessori nel mondo sono molte e sono per lo più scuole private. In Italia si sta riscoprendo adesso il metodo Montessori e le scuole che lo propongono sono anche qui per lo più private (le rette variano ma è difficile che siano minori di €500 mensili). C’è però una tendenza innescata da qualche anno: la nascita di sezioni Montessori pubbliche e gratuite nell’ambito degli Istituti comprensivi statali.

A Venezia ne abbiamo un esempio, la sezione Montessori dell’IC Dante Alighieri. Unica scuola Montessori primaria pubblica e gratuita in Comune di Venezia, fortemente voluta da un gruppo di genitori che hanno trovato il modo di finanziarne la partenza, ha trovato casa inizialmente nel plesso Renier e successivamente alla Giudecca nel plesso Palladio della scuola Duca d’Aosta. Qui, grazie anche alla dirigente, la sezione Montessori sta rifiorendo ed è riuscita nell’intento di unire, caso unico, il mondo della terraferma, quello delle isole e del centro storico veneziano.

I bambini che frequentano la scuola Montessori abitano infatti in tutto il territorio veneziano e i genitori, da soli o unendosi in gruppi, hanno fatto fronte alle difficoltà logistiche dei trasporti. Ora hanno in progetto di attivare uno "battellbus", uno scuola bus su acqua, possibilmente coordinato con una navetta dalla terraferma per portare i bambini a scuola ogni giorno.

“Il Montessori”, dice uno dei docenti, “è un aiuto alla vita e non un metodo” e questo traspare dall’entusiasmo con cui questi bambini imparano. Sono stati loro stessi a chiedere a gran voce alla scuola di fare un passo ulteriore: far partire una scuola secondaria ad indirizzo montessoriano a settembre di quest’anno. E la scuola li ha ascoltati. Le iscrizioni alla scuola primaria e alla scuola secondaria sono aperte fino al 10 febbraio mail: genitorimontessorivenezia@gmail.com fb: Genitori Montessori Venezia insta: genitorimontessorivenezia