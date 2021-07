Un milione di euro tra ricercatori e manager per progetti innovativi: il bilancio di Lab-Laboratory

Dopo il primo anno di attività, il LAB-Laboratory for Artifacts and Business Models ha presentato un primo bilancio delle iniziative e dei progetti sviluppati nell’aula magna Iuav ai Tolentini.

Il progetto

Sviluppato congiuntamente da Università Iuav di Venezia e Università Ca’ Foscari Venezia, il LAB nasce da una iniziativa con cui la Regione del Veneto ha voluto promuovere progetti a sostegno dell’occupazione nell’area di crisi industriale complessa di Venezia. Nel complesso i progetti presentati dalle Università di Venezia hanno ottenuto un finanziamento pari a 1.135.760 euro, grazie ai quali è stato possibile attivare un totale di 45 ricercatori e 4 Innovation Manager in grado di supportare le aziende del territorio nello sviluppo di progetti di impresa con vocazione di innovazione. Positivi i numeri di questo primo bilancio: 14 gli spin off e le start up coinvolte (8 delle quali generate dal LAB), 36 gli occupati in modo stabile in organizzazioni afferenti al LAB, 17 gli occupati in nuove iniziative imprenditoriali, 45 tra borsisti e assegnisti di ricerca coinvolti, 25 i progetti avviati con le imprese e 6 con gli enti pubblici dal LAB e dagli spin off aderenti.

I temi

I temi vanno dalla rigenerazione urbana, alla creazione di modelli di business digital first, alla valorizzazione del territorio, all'intelligenza artificiale per la digital transformation, ai servizi alla persona, alle smart cities, al design inclusivo.

Si tratta di una serie di progetti che in questo periodo di difficolta? si rivolgono proprio alla citta? e al territorio veneziano con l’obiettivo di offrire concrete prospettive che sappiano coniugare sviluppo economico, sostenibilita? ambientale e sociale.

Interventi

Hanno partecipato a questo primo rendiconto Istituzioni, università, aziende. I responsabili scientifici Carlo Bagnoli (docente di innovazione strategica, Ca’ Foscari), Andrea Albarelli (docente di Data Analytics and Artificial Intelligence, Ca’ Foscari), Lorenzo Fabian (delegato del rettore Iuav per trasferimento tecnologico e spin-off) e Alberto Bassi (professore ordinario di Design Università Iuav di Venezia) hanno messo in rilievo da prospettive differenti gli effetti della trasformazione digitale delle aziende coinvolte che, grazie al lavoro dei docenti e dei ricercatori del LAB, hanno saputo ripensare, rilanciare, trasformare i propri prodotti e modelli di business. I docenti coinvolti hanno raccontato il lavoro svolto e quello futuro, illustrando progettualità, risorse umane, strumenti utilizzati. Sono stati presenti il rettore Alberto Ferlenga (Iuav) e la rettrice Tiziana Lippiello (Ca’ Foscari), fin dall’inizio convinti sostenitori del ruolo strategico del progetto per il territorio. Rettrice e docenti di Ca’ Foscari sono intervenuti dallo Strategy Innovation Hub del Campus di San Giobbe. Ha partecipato all’incontro in aula magna l’assessore regionale Elena Donazzan (Istruzione - Formazione - Lavoro - Pari opportunità), che si è trattenuta fino alla fine dell'evento, esponendo le linee future della Regione in un tema tanto strategico per il territorio veneziano. Santo Romano (direttore Area Politiche economiche, capitale umano e programmazione comunitaria della Regione Veneto) ha spiegato come l’amministrazione regionale intende sostenere e promuovere il rilancio del tessuto economico locale. L'assessore comunale Paola Mar (Patrimonio, Toponomastica, Università, Promozione del Territorio) ha ribadito il sostegno del comune e la rilevanza strategica del progetto. Sono intervenute infine le aziende e le nuove realtà imprenditoriali, startup e spinoff universitari: Axians, Thetis IT, Gruppo SAVE, Crafted, Zero Farms, Antonio Zamperla Spa, Eurosystem e Urbnx, Tooteko srl, RI-PRESE, progetto Airbnb e Next Modular Vehicles.