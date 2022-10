L’artigianato veneziano protagonista di un ciclo di laboratori alla Collezione Guggenheim

La Collezione Peggy Guggenheim presenta Hands-on!, nuovo calendario di attività destinate ai soci della Family Card, declinato in sei originali appuntamenti dal 22 ottobre fino a maggio 2023.

Molti artisti del XX secolo hanno indagato ed esplorato il rapporto tra arte e artigianato, cimentandosi nella produzione di oggetti d’uso comune. Sono figure eclettiche, sperimentatori, innovatori che interpretano il ruolo dell’artista-demiurgo traendo ispirazione dalla tradizione artigianale, in un dialogo costante tra discipline e conoscenze tecniche. Tra il 1933 e il 1952 Alexander Calder crea oltre milleottocento gioielli, nel 1938 Yves Tanguy crea orecchini che sono piccoli dipinti su una conchiglia, mentre alcuni anni prima, nel 1919, Walter Gropius fonda a Weimar, in Germania, un istituto superiore di formazione artistica, lo Staatliches Bauhaus Weimar, con lo scopo di promuovere una metodologia educativa innovativa, volta a superare la distanza tra arte e artigianato tramite l’integrazione tra ricerca artistica e produzione industriale. E ancora, tra il 1957 e il 1967, Lucio Fontana, pittore, ceramista e scultore noto per le sue tele con tagli e buchi, disegna e realizza gioielli.

Partendo dalle tecniche di stampa per arrivare alla gioielleria, passando per la lavorazione della carta e della cera fino ai tessuti, i sei appuntamenti del ciclo Hands-on! rappresentano un invito, per bambini, bambine e le loro famiglie, a tornare a impiegare le mani e affinare il tatto, mettendo in gioco la propria manualità in processi creativi e di conoscenza. Hands-on! sarà una preziosa quanto rara occasione di intraprendere un viaggio alla scoperta di laboratori artigianali nascosti, strumenti, materiali e tecniche antichissime ma ancora attuali e di professioni creative e poco note. Diverse saranno le realtà artigianali cittadine coinvolte, dall’Associazione Bochaleri, ceramisti veneziani, a Eat and Run Lab con la designer Michela Bortolozzi, da Materialmente, atelier di sculture e gioielli, a Fallani Venezia, laboratorio artigianale di serigrafia artistica, per concludere con Rubelli, storica azienda di tessuti.

Hands-on! è reso possibile grazie a Il Gufo, nota azienda italiana di abbigliamento per bambini, che per il quinto anno è a fianco del museo quale sostenitore dell’iniziativa.

I laboratori sono riservati ai Soci Family Card della Collezione Peggy Guggenheim, per bambini e bambine dai 6 ai 10, e per i loro genitori. Per informazioni e prenotazioni: membership@guggenheim-venice.it; 041.2405429/440. Tutte le info si trovano sul sito della Collezione.