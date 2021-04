Tornano i laboratori per ragazzi al Teatro del Parco di Mestre

Riprendono gli incontri teatrali promossi e organizzati dal Settore Cultura in collaborazione con Arteven e rivolti a 22 studenti delle scuole superiori della zona

Tornano i laboratori per ragazzi del Teatro del Parco di Mestre. Dopo un periodo sospensione a causa dell'emergenza sanitaria, i giovani appassionati di teatro potranno tornare a toccare con mano l'arte e la cultura del teatro con 17 incontri dal titolo "Paesaggi Interiori" guidati dall'attore, regista e direttore artistico del Teatro del Pane, Mirco Artuso in collaborazione con i docenti dell’Accademia da Ponte.

I laboratori sono rivolti a 22 partecipanti, studenti degli Istituti Superiori del territorio che stanno lavorando alla costruzione di un percorso in cui scrittura, narrazione orale, silenzio, improvvisazione e gesto espressivo faranno emergere le loro capacità creative e di comunicazione. Sabato 10 aprile e domenica 11 aprile gli iscritti parteciperanno al secondo workshop intensivo – il primo con Edoardo Fainello si è già svolto a febbraio – questa volta condotto dall’attrice e autrice torinese Laura Curino, tra i maggiori interpreti del teatro di narrazione pone come elementi fondanti del suo lavoro di scrittura il punto di vista femminile sulla contemporaneità e l’attenzione per le nuove generazioni.

Anche i più piccoli – i bambini dai 6 ai 10 anni – riprendono il ciclo dei 16 incontri previsti dal laboratorio a loro dedicato e intitolato IN VIAGGIO!!! a cura di Ullallà Teatro. Con questo percorso formativo, incentrato sul Viaggio come metafora della vita, i partecipanti scopriranno il gioco come metodo di lavoro, svilupperanno la loro creatività, immaginazione e autostima ma soprattutto capiranno l’importanza e il valore del lavoro di gruppo.

Entrambi i percorsi laboratoriali si concluderanno con delle restituzioni pubbliche a fine maggio 2021 al Teatro del Parco.