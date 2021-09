Ripartono i laboratori di teatro al patronato dei Frari

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di VeneziaToday

A partire dal 5 ottobre riparte il laboratorio Teatrale Larricciaspiccia, in collaborazione col patronato dei Frari. Quattro sono i corsi previsti: elementari, medie, superiori e adulti. Ogni corso con caratteristiche e complessità diverse per approcciarsi al teatro in modo naturale e coinvolgente. La prima lezione sarà gratuita per permettere ai partecipanti di provare e scegliere se proseguire.

I corsi prevedono 20 incontri di 1h30min ciascuno con cadenza settimanale per i bambini delle elementari e i ragazzi delle scuole medie, mentre saranno 25 gli incontri dedicati ai ragazzi delle superiori e agli adulti, tenuti da attori professionisti con grande esperienza nell'insegnamento a bambini e adulti. La sede dei laboratori sarà la scuola dei Laneri, gestita dal patronato dei Frari, a Venezia in salizada San Pantalon 131/a.

Tutte le informazioni sul sito www.larricciaspiccia.net