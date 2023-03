Lady Marina: a Chioggia apre il bistrò riferimento per nuove esperienza culinarie

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di VeneziaToday

Lady Tartare, il noto ristorante in viale Veneto a Chioggia, specializzato in tartare di carne e pesce cambia nome ma soprattutto, cambia veste e apre, giovedì 23 febbraio, con una nuovissima proposta all’insegna della sperimentazione e delle nuove scoperte.

L’idea è quella di trattare una materia prima pregiata d’eccellenza e di proporla in preparazioni che profumano di internazionale, negli accostamenti e nella presentazione. Ecco che nasce Lady Marina, un bistrò che, come suggerisce il nome, diventerà presto tappa fissa degli amanti dei crostacei, del pesce e non solo, per gli ospiti una varia proposta di piatti a base di carne di prima scelta. Dallo stone crab al mezzo astice alla catalana, per chi vuole provare abbinamenti particolari che si discostano dalla proposta attuale, fino a una tartare di Manzetta polacca e i bbq pork ribs per i fedelissimi della carne di qualità e dei tagli particolari.

Cosa contraddistingue Lady Marina bistrò? La volontà di offrire ai locali e ai turisti un’altissima qualità della materia prima, interpretata in maniera divertente, insolita, letta tramite una lente internazionale ma con i piedi ben fissi in Italia, per quanto riguarda servizio e presentazione. Lady Tartare si propone come riferimento, non solo per la cena ma per un aperitivo sfizioso durante il quale accompagnare un vino o uno spritz con degli assaggi invitanti, tutto condito da una giusta atmosfera, serate live e tutto ciò che possono chiedere gli amanti, non solo del buon cibo ma delle esperienze culinarie.