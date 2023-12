Inaugurato a Cavallino-Treporti il "Lagoon Nativity", il presepe sull’acqua | VIDEO

Inaugurato sabato 2 dicembre il "Lagoon Nativity", il presepe sull’acqua realizzato dal Comune di Cavallino-Treporti con l'artista locale Francesco Orazio e la Somfer srl. L'opera è unica nel suo genere: da Ca' Ballarin a Ca' Savio quasi 200 statue in compensato marino rappresenteranno la natività. Un lungo presepe sull'acqua composto dai villaggi e i suoi protagonisti, la capanna con Maria e Giuseppe, il bue e l’asinello, i re magi in cammino che, come anticipato dallo stesso artista, saranno avvicinati alla capanna di Gesù bambino per l'epifania.

«Quest’anno il Comune di Cavallino-Treporti ha voluto realizzare un presepe unico e suggestivo per celebrare e rendere omaggio al legame della nostra comunità con San Francesco nell’anno in cui si festeggia la ricorrenza dell'800esimo anniversario dal "primo presepe" che il Santo organizzò a Greccio, in Lazio – ha raccontato il sindaco di Cavallino-Treporti Roberta Nesto –. Per realizzare “Lagoon Nativity", da Ca’ Savio a Ca’ Ballarin, abbiamo coinvolto l’ideatore del presepe in laguna che, con la sua decennale esperienza, ha accettato la nostra sfida. Un grazie di cuore a Francesco Orazio e a Giuseppe Somma della Somfer: con la loro creatività e passione hanno ricreato un suggestivo, unico e originale presepe che abbraccia le nostre frazioni, la nostra Cavallino-Treporti. Abbiamo voluto realizzare qualcosa di importante: un presepe sull’acqua che apre un percorso di tante natività presenti sul nostro territorio, ma che apre soprattutto il spirito francescano alle prossime festività natalizie».

«Quella del presepe è una tradizione che ho sempre sentito mia fin da bambino – ha spiegato Francesco Orazio –. Mi è sempre piaciuto realizzarlo. A casa ne ho una quindicina e da quasi dieci anni creo quest'opera d'arte nella Laguna del Pordelio. È iniziata la collaborazione con il Comune per poter riprodurre la natività lungo il canale di via Pordelio, da Ca' Ballarin a Ca' Savio. Una sfida che ho accettato coinvolgendo anche in questa occasione gli amici della Somfer per creare le statue e posarle negli specchi d’acqua. Sono orgoglioso di quest’opera che siamo riusciti a realizzare in meno di 25 giorni».

Sempre nella laguna di Cavallino-Treporti, in questi giorni due associazioni stanno ultimando i presepi: quello del Borgo di Lio Piccolo sarà posato nello specchio d'acqua di fronte al Borgo del XVIII secolo, mentre quello della Remiera Cavallino sarà posizionato di fronte alla terrazza panoramica in piazza Santa Maria Elisabetta. «La nostra comunità sta dimostrando di voler mantenere vive le nostre radici, le nostre tradizioni e i valori che il presepe rappresenta. Lo scorso anno abbiamo raccolto nel progetto “L’arte del presepe” le testimonianze di alcuni cittadini che realizzano, nelle loro case o nei giardini, presepi unici e molto particolari, visitabili da tutti coloro che vogliono conoscere l'arte che si unisce alla storia di queste famiglie – ha concluso l'assessore alla Cultura Alberto Ballarin –. Un percorso che racchiude la passione e la voglia di riscoprire la tradizione della nostra comunità e i tanti presepi presenti nel litorale, che si conclude con un appuntamento unico in tutta la Costa veneta, il Presepe Vivente di Artiano Bodi che, con la famiglia e l'associazione Usi e Costumi, organizza da trent'anni, ricreando la natività con oltre sessanta figuranti».