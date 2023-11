Dodici lampadari di Murano illuminano il Natale di Piazza San Marco

Ha preso vita venerdì sera "Murano illumina il Mondo", progetto espositivo promosso da The Venice Glass Week e dal Comune di Venezia che, per la prima volta nella storia, porta sotto le volte delle Procuratie Vecchie di Piazza San Marco dodici lampadari in vetro realizzati, appositamente per l’occasione, da altrettanti artisti di fama internazionale insieme a nove tra le più prestigiose fornaci di Murano, che hanno messo a disposizione la loro maestria, manualità ed esperienza.

Un connubio tra il vetro di Murano e l’arte contemporanea internazionale, che guarda al futuro e all’innovazione, ma non dimentica le tradizioni secolari di Venezia. Al momento dell'accensione dell'albero e delle luminarie in Piazza San Marco, alla presenza del sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, i lampadari si sono illuminati per la prima volta, trasformando la piazza in un’opera d’arte a cielo aperto, accessibile a tutti. Fino al 29 febbraio 2024, i lampadari si accenderanno ogni sera, per incantare cittadini e turisti.

Artisti, designer e fornaci coinvolti

Gli artisti e i designer sono stati selezionati da un comitato scientifico composto da Rosa Barovier Mentasti, storica del vetro, David Landau, trustee di Pentagram Stiftung, e Chiara Squarcina, dirigente della fondazione Musei Civici di Venezia. Si tratta di Philip Baldwin e Monica Guggisberg,?Marcantonio Brandolini d’Adda,?Federica Marangoni,?Michael Craig-Martin,?Ritsue Mishima,?Cornelia Parker,?Maria Grazia Rosin,?Silvano Rubino,?Lino Tagliapietra, Giorgio Vigna, Pae White, a cui si aggiungono gli alunni della Scuola? "Abate Zanetti" di Murano.

Le fornaci che hanno prodotti i lampadari sono: Anfora,?Simone Cenedese,?Componenti Donà,?Salviati in collaborazione con Nicola Moretti,?Gianni Seguso,?Lino Tagliapietra,?Barovier&Toso,?Wave Murano Glass e?Scuola Abate Zanetti. Il coordinamento della produzione e in particolare il rapporto tra artisti e fornaci è stato affidato a Giordana Naccari.

I dodici lampadari sono stati realizzati rispettando specifici parametri di dimensione, peso e caratteristiche strutturali per garantire il rispetto del delicato luogo in cui sono stati installati, che non ha mai ospitato altre opere d’arte.