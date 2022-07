Attività e sport inclusivi a Bibione, il video del lancio con paracadute

Un volo da 4000 metri d’altezza per dimostrare che la disabilità non ha ostacoli. All’arrivo, sulla spiaggia di Bibione, l’applauso dei turisti. E il commento del direttore dell’Ulss 4, Mauro Filippi, che ieri ha presentato il progetto “Turismo sociale inclusivo nel Veneto” al resort Stella Maris: «È la dimostrazione - spiega - che se facciamo rete tra istituzioni e privato possiamo abbattere qualsiasi ostacolo. La volontà, la collaborazione, la voglia di mettersi in gioco sono il segreto di questo progetto».

La scuola paracadutisti “Skydive Venice” è una delle attività incluse per la prima volta e finanziate dal progetto. Le persone con disabilità possono partecipare gratuitamente a un breve corso e poi effettuare il lancio. Tutto è avvenuto alla presenza del sindaco e dell’assessore alla sanità del Comune di San Michele al Tagliamento, Flavio Maurutto e Selena Colusso Vio, dei vertici di Bibione Spiaggia, Bibione Mare e del Consorzio di promozione turistica Bibione Live. Presente anche il pluricampione di nuoto paralimpico Antonio Fantin.

Come da protocollo sono stati consegnati gli zainetti simbolo del progetto ad alcuni ragazzi con disabilità che svolgono attività lavorativa sul litorale con il supporto del Servizio integrazione lavorativa dell’Ulss 4. Con loro anche i gestori delle strutture che hanno aderito ai tirocini lavorativi: il Resort Stella Maris, all’Aparthotel Ashanti e la Residenza Santo Stefano. Nella pineta sono state poi presentate le attività ludico-ricreative, inclusive e gratuite, appositamente predisposte per persone con disabilità, come il sub, le uscite in tandem per non vedenti, il para beach volley, la footbike, presentata dalla Federazione Italiana rappresentata da Mario Pongan. Infine il paracadutismo, con il lancio di una decina di allievi della scuola tra i quali un disabile in tandem con un istruttore. Uno spettacolo seguito in spiaggia da centinaia di persone.