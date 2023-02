Nasce l'app per chi vive il Veneto: più di quaranta i servizi disponibili | VIDEO

La "super-app" si scarica su smartphone e permette di effettuare una serie di operazioni: dall’area amministrativa è possibile accedere ai servizi MyPA, BolloAuto, ViviPass, gestire in completa autonomia tutto quello che riguarda il bollo auto, i contrassegni e le targhe per i disabili, il Pass Blu (anziché doversi recare in Comune); dall’area "Salute" si possono visualizzare le proprie ricette (in passato si usava la app Sanità Km Zero Ricette), controllare l’affluenza ai pronto soccorso, accedere al Fascicolo Sanitario Elettronico; l’area Turismo racchiude i contenuti delle “vecchie” app Cultura Veneto, Veneto Outdoor e dei portali Veneto Cultura, Veneto.eu e Unionmare.