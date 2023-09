Ca' Foscari, domani la laurea magistrale Honoris Causa a Daniele Franco

L’Università Ca’ Foscari Venezia conferisce a Daniele Franco, ex ministro dell’economia e delle finanze e direttore generale della Banca d’Italia, una laurea magistrale honoris causa in economia e finanza, con una cerimonia nell’aula magna Silvio Trentin Ca’ Dolfin prevista per martedì 19 settembre. Al termine della cerimonia, Daniele Franco, oggi candidato dal governo italiano alla presidenza della Banca Europea per gli Investimenti, terrà una lectio magistralis sul tema finanza pubblica e sostenibilità, il valore del futuro.

Daniele Franco ha conseguito un master in organizzazione aziendale presso il Cuoa di Padova nel 1978 e un Master of Science in Economia presso l’università di York (GB) nel 1980. È stato dal 1994 al 1997 consigliere economico presso la direzione generale degli affari economici e finanziari della Commissione europea. Rientrato in Banca d’Italia, tra il 1997 e il 2013 ha rivestito vari incarichi; dal 2011 è stato direttore dell’area ricerca economica e relazioni internazionali. Dal maggio 2013 al maggio 2019 ha ricoperto la carica di ragioniere generale dello Stato e, a seguire, quella di vice direttore generale (maggio dicembre 2019) e di direttore generale della Banca d’Italia (gennaio 2020-febbraio 2021).È stato ministro dell’economia e delle finanze nel governo Draghi.