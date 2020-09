Torna il giorno delle lauree di Ca' Foscari a San Marco (in tre parti)

Ritorna il "giorno della laurea" in piazza San Marco, l'evento dedicato ai dottori triennali dell'università Ca' Foscari: stavolta, per esigenze sanitarie, la cerimonia sarà suddivisa in tre parti, distribuite tra giovedì 24 e venerdì 25 settembre. Saranno proclamati dottori gli studenti delle sessioni di laurea straordinaria 2018/2019 (marzo 2020) ed estiva 2019/2020 (luglio-agosto 2020).

Norme anti Covid

Sarà rispettato un preciso protocollo per la sicurezza sanitaria: l’area destinata ad ospitare i partecipanti sarà delimitata e il numero dei posti a sedere ristretto per motivi di sicurezza e agibilità. Il laureato si dovrà presentare da solo, senza accompagnatori, che non saranno ammessi né all'interno dell'area riservata né in piazza: familiari e amici potranno seguire l'evento attraverso la diretta streaming che sarà resa disponibile sul canale Youtube di ateneo.

Tutte e tre le edizioni si apriranno con il saluto del rettore uscente Michele Bugliesi (finirà il suo mandato il 30 settembre), al quale seguiranno i saluti delle autorità, del miglior studente italiano e straniero e dell’ospite.

I programmi

Giovedì 24 settembre, ore 16.30. Ospite: Telmo Pievani

Venerdì 25 settembre, ore 11.00. Ospite: Gaetano Manfredi, ministro dell'Università e della Ricerca (in diretta streaming)

Venerdì 25 settembre, ore 16.30. Ospite: Tiziana Lippiello

Per evitare assembramenti e per assicurare il mantenimento della distanza di sicurezza tra i laureati, gli ingressi saranno scaglionati e verranno predisposte apposite corsie per l’accesso, debitamente segnalate.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Per quanto riguarda invece la consegna dei diplomi ai laureati magistrali delle sessioni straordinaria 2018/2019 (marzo 2020) ed estiva 2019/2020 (luglio-agosto 2020) si svolgerà presso i campus dell'ateneo nei giorni 28,29,30 settembre 2020. Con l'occasione verranno donati tocco e borraccia di Ca' Foscari.