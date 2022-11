Ca' Foscari, tocchi al cielo in piazza San Marco per oltre mille laureati

Tocchi al cielo oggi in piazza San Marco per il giorno della laurea dell’Università Ca’ Foscari Venezia: nel corso di due cerimonie hanno ricevuto il diploma di laurea triennale oltre mille neo laureati della sessione autunnale 2021/2022.

Entrambe le cerimonie sono state aperte dal prorettore Vicario Antonio Marcomini: «Qualche suggerimento per il vostro futuro. Il coraggio innanzitutto, credete in voi stessi. Ognuno di noi è più forte di un altro in qualcosa, imparate a gestire l’imperfezione. Non abbiate paura di sbagliare. Tutti sbagliamo. Se non sbagli non impari, non abbiatene paura. Non smettete di provarci, non mollate sapendo però riconoscere il confine tra il difficile e l’impossibile. Non perdete tempo nell'impossibile ma mettetecela tutta nel difficile. Sdrammatizzate il fallimento, è una occasione per migliorare. Ciò che conta è la velocità con cui ci si rialza. Nessuno di noi è lo stesso per tutta la vita. Le persone che cambiano sono quelle che hanno la capacità di adattarsi e reinventarsi. Ricordate anche che, oggi più che mai, la squadra fa la differenza, nel gergo dei nostri aziendalisti è il team che è tutto. Le persone con cui lavorerete e che lavoreranno con voi sono fondamentali. Fate le cose che gli altri non fanno. Fate qualcosa di diverso, osate».

Nella cerimonia del mattino è stato consegnato il diploma di laurea al fratello di Alessandro Tabaku, laureato cafoscarino prematuramente scomparso in un incidente stradale alcune settimane fa. Alessandro avrebbe dovuto ritirare il diploma di laurea proprio oggi. Nel corso delle cerimonie come da tradizione hanno pronunciato un discorso i due migliori studenti della sessione, la studentessa Estelle Pivetta del corso di laurea in Commercio estero e turismo e Wren Z Sylvie Hazel Kerslake del corso di laurea in Economia aziendale.

«Se mi venisse chiesto di individuare la parola che meglio descrive i tre anni passati a Ca’ Foscari, guardandomi indietro, senza dubbio sceglierei “motivazione” - ha detto Estelle Pivetta -. Durante questo intenso percorso di crescita accademico, ma anche personale, la motivazione non è mai venuta meno. Per quanto possa sembrare strano considerati i tanti momenti difficili che abbiamo vissuto nel corso di questi anni, l’equilibrio tra gli studi e la socialità, così come lo sport, mi hanno permesso di mantenere e alimentare tale motivazione nel tempo. Sono sempre stata determinata a raggiungere il risultato che oggi festeggiamo, per cogliere le tante opportunità che una laurea in Ca’ Foscari offre».

Soddisfazione anche per Wren Z Sylvie Hazel Kerslake: «Ho avuto la fortuna di iniziare il mio viaggio a Ca' Foscari nel Collegio Internazionale. Ca' Foscari ci offre così tante opportunità e così tante opzioni da sembrare perfino troppe. Ma durante questi tre anni ho capito che dono sia questa varia e ricca offerta. Ora, mi sento estremamente fortunata che la pandemia abbia perso il suo effetto distruttivo e che possiamo finalmente tenere questa cerimonia qui con tutti i nostri amici e familiari presenti. Ma il mondo non sarà mai più lo stesso, e penso che ora siamo tutti consapevoli della straordinaria imprevedibilità della vita.Tutti noi abbiamo dovuto fare i conti con cose a cui eravamo completamente impreparati, ma nonostante tutto quello che è successo siamo comunque arrivati a questo traguardo».

Il giorno della laurea è stato inoltre l’occasione per consegnare il Premio intitolato a Bruna Grandese Carlotti: grazie al contributo della famiglia Carlotti, ogni anno viene bandito un concorso per l’assegnazione di una borsa di studio riservata alle studentesse e agli studenti iscritti al primo anno del corso di laurea in Economia Aziendale. A consegnare il premio, dal palco di piazza San Marco, Matteo Carlotti: la vincitrice è la studentessa Rachele Manni. Le cerimonie si sono concluse con il tradizionale lancio dei tocchi.