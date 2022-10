Tocchi al cielo a San Marco: tra i laureati anche madre e figlio

Tocchi al cielo oggi in piazza San Marco per il giorno della laurea dell'università Ca’ Foscari Venezia: nel corso di due cerimonie hanno ricevuto il diploma di laurea triennale 1.104 laureate e laureati. Tra questi anche ci sono anche Rania Mansour e Omar Haj-Salih, madre e figlio, che hanno ricevuto il diploma lo stesso giorno.

Ad "aprire le danze" la mattina e il pomeriggio è stata la rettrice, Tiziana Lippiello. «Oggi festeggiate il conseguimento della laurea nel posto più bello del mondo, - ha detto, rivolgendosi ai neo-laureati - siete immersi nell’arte, nella bellezza e nella storia; oggi voi fate parte della storia, di Ca’ Foscari e di questa città. Siete l’immagine più bella che Venezia possa ricevere: i vostri sorrisi, le vostre ambizioni, i vostri sogni li avete coltivati qui. Grazie quindi, per aver scelto il nostro Ateneo e aver scelto questa incredibile città che per sua stessa natura ci educa a capire e quindi ad amare la bellezza e, con la sua fragilità, ci fa anche riflettere sul futuro dell’umanità e sul senso da dare a questo futuro».

Dal palco della piazza hanno portato i loro saluti anche le autorità cittadine, l'assessore alla Sicurezza, Elisabetta Pesce, e alle Politiche educative, Laura Besio. «Voi siete il futuro ed è proprio a voi che desidero rivolgermi direttamente. - ha detto Pesce - Grazie per aver scelto Venezia per trascorrere i vostri anni di studio, perché in questo modo avete accolto ed abbracciato lo spirito cosmopolita, intellettuale e multiculturale che ha sempre contraddistinto questa città straordinaria». Besio ha quindi invitato gli studenti a proseguire «la vostra strada arricchendo questo bagaglio di curiosità, rispetto e fiducia che avete acquisito. Non date mandato agli altri di fare per voi, ma impegnatevi in prima persona per una società sempre aperta e libera».

Nel corso della cerimonia come da tradizione hanno pronunciato un discorso i due migliori studenti della sessione, Davor Djekic ed Elena Carone entrambi laureati in Economia aziendale.Le cerimonie si sono concluse, quindi, con il tradizionale lancio dei tocchi.